Victoria pragmática para tomarse un respiro

No entraba en los planes del Deportivo perder en Valencia. Una derrota hubiese supuesto alejarse mucho más de lo conveniente de la lucha por la permanencia, pero jugadoras y cuerpo técnico lo tenían claro: No se podía fallar. Y no se falló. El equipo logró una victoria balsámica (0-2) ante un rival directo y tomó ayer el vuelo con destino a A Coruña con tres puntos en el equipaje que le permiten, a pesar de seguir en el descenso, tomar un poco de aire.

1. Nuevo sistema instaurado



Después de la buena imagen mostrada ante el Real Madrid, Fran Alonso insistió, en tierras valencianas, en mantener a Marina Artero incrustada entre Raquel y Vera, con Samara y Pancha Lara a los costados. En ataque, la línea defensiva pasaba a estar formada por las tres centrales, dejando a las laterales libertad para incorporarse por las bandas; en las incursiones del Valencia, las cinco más retrasadas conformaban, junto a Inês Pereira, un muro difícil de asaltar.

2. Ainhoa Marín, clave una vez más

La catalana celebró su renovación hasta 2028 con la entidad blanquiazul de la mejor manera posible. Con una victoria, más pragmática que vistosa, que supone un alivio para toda la plantilla. Pero además, Ainhoa Marín influyó de forma directa en el transcurso del partido. Hizo valer su potencia y desborde ante la veteranía de Marta Carro, que se fue al suelo para intentar rebañar el balón a la extremo y terminó cometiendo el penalti que supuso el 0-1.

3. Portería a cero

No dio sus frutos ante el Granada el nuevo esquema implantado por el técnico madrileño. Tampoco ante las merengues en la pasada jornada. Pero Fran Alonso ya advirtió que las cosas de palacio van despacio, y que los cambios conllevan un tiempo de asimilación por parte de las jugadoras. En Valencia, las blanquiazules demostraron que van interiorizando los automatismos que les pide el entrenador. Así fue que, ligado a la buena actuación, una vez más, de la guardameta lusa, el Deportivo volvió a dejar la portería a cero después de cinco jornadas sin lograrlo.

4. Eva Dios y Millene, cambios obligados

Seguramente, en los planes del técnico deportivista estaba el llegar a los octavos de la Copa de la Reina ante la Real Sociedad (domingo a las 12.00 horas en Abegondo) con toda la plantilla intacta. Sobre el césped del Antonio Puchades, hubo hasta dos jugadoras blanquiazules que se fueron al suelo y tuvieron que acabar pidiendo el cambio por molestias. La primera, Millene en el minuto 63; poco después, Eva Dios en el 72.

5. Bárbara Latorre, liberada tras su gol

Sus lágrimas tras convertir el 0-2 definitivo lo decían todo. Lo llevaba buscando toda la temporada, pero el gol se le estaba resistiendo a una Bárbara Latorre que a finales de octubre ya había confesado al DXT Campeón que tenía muchas ganas de hacer el primero. Llegó para cerrar una victoria que es oro puro y la celebración dejó claro que la liberación de la zaragozana fue total.