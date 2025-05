Solo 14 jugadoras del Deportivo tienen contrato de cara a la próxima temporada

El final de la Liga F viene acompañado del movimiento de mercado. Aunque el Deportivo ha programado dos entrenamientos para esta semana, uno hoy y otro mañana, donde se trabaja ahora de cara a planificar la próxima temporada es en los despachos.



Con la plaza en la máxima categoría renovada por un año más, ya se ha comenzado a hablar de dar un paso hacia delante. Y para ello, de forma inevitable, la plantilla tendrá que dar un giro que implica salidas y llegadas. Solo así se podrá conformar un proyecto que busca mirar hacia los puestos más altos de la clasificación. Sin prisa, pero sin pausa. El Deportivo tiene claro su objetivo, así que ahora es momento de estar ágiles a la hora de moverse en el mercado.



Por lo de pronto, todo hace indicar que Fran Alonso podrá conformar su propio proyecto desde el inicio. Llegó con contrato hasta junio de este año y con una prórroga automática en caso de conseguir la salvación. Dicho y hecho. Salvo sorpresa de última hora, el técnico madrileño seguirá siendo el capitán del barco blanquiazul durante la campaña 2025-26.



Hoy, con la temporada finalizada, el Deportivo tiene a solo 14 jugadoras con contrato para, como mínimo, la próxima temporada. Hay trabajo por delante en los despachos de la entidad deportivista y el margen de maniobra se reduce con el paso del tiempo. Sobre todo porque el mercado de fichajes de la Liga F de este verano, parece venir más movido que nunca.

Portería. Puede quedarse huérfana salvo sorpresa



La posición de guardameta suele ser la zona que menos quebraderos de cabeza da a los clubes. Sin embargo, salvo movimiento inesperado, la portería del Deportivo se quedará huérfana con la marcha de Inês Pereira. La internacional con Portugal llegó en calidad de cedida por el Everton y, tras consagrarse como una de las mayores revelaciones de Liga F, las ofertas de otros conjuntos llaman a su puerta.



Con contrato hasta 2026 está Yohana Gómez. La toledana se vio relegada al banquillo en esta temporada. Solo pudo disputar dos partidos, ambos por ausencia de Inês.

No sería de extrañar que el Dépor intente hacerse con los servicios de la meta lusa, aunque la realidad hace pensar que su destino puede estar lejos de Riazor. Ella misma, en sus redes sociales, publicó una imagen del último partido con el texto “The last dance” (el último baile).

Defensa. La estructura principal se mantiene



En la línea defensiva es donde más cabos atados parece haber. Los principales baluartes de la defensa en esta campaña están atados, como mínimo, hasta 2026. Es el caso de Raquel García, que renovó en 2024 por dos temporadas y de Vera Martínez, que llegó este verano para convertirse en la jugadora con más minutos de la plantilla. Sus buenas actuaciones de le han servido para que el club moviese ficha con ella y, de mutuo acuerdo, ampliaron su vinculación hasta junio de 2026.



Lo mismo ocurre con los laterales, donde el Deportivo se ha asegurado futuro con Paula Novo y Elena Vázquez. Las dos canteranas seguirán formando parte de la entidad blanquiazul y no extrañaría ver a la de Boiro asentada en el primer equipo en la temporada 2025-26.



Seguirá tirando de oficio Samara. La hispano-azerí ha firmado su mejor campaña desde su llegada al Dépor y parece que su techo está mucho más alto de lo imaginable.



Cierra la lista de la defensa Cris Martínez. La capitana y única superviviente de la primera plantilla de la historia de la sección femenina seguirá ligada al club hasta 2026, aunque su embarazo le obliga a hacerlo desde fuera del verde.



Quien puede dejar un hueco en el esquema de Fran Alonso será Marina Artero, que llegó cedida por el Athletic Club y se convirtió en una fija para el técnico madrileño.



Finaliza también contrato Pancha Lara. A sus 34 años, la máxima goleadora con la selección chilena llegó para reforzar al equipo en su regreso a la máxima categoría al firmar por un año, aunque todo hace indicar que el club no buscará su renovación.

Centro del campo. La mayor flaqueza del equipo



Finalizan, en principio, su vinculación con el Deportivo, dos de los pilares de la plantilla que logró la permanencia en esta campaña. Lucía Martínez, que llegó al club blanquiazul en enero de 2024, todavía no ha renovado. La jugadora madrileña se ha convertido en inamovible tanto para Irene Ferreras, en la primera etapa en Liga F, como para Fran Alonso, en la segunda. Por ahora, ya con la competición finalizada, no se conocen las intenciones de la entidad herculina, ni tampoco las de la mediocentro.



“Nunca te enamores de un cedido”. O al menos eso recomiendan los expertos de este deporte. Desde su llegada, Olaya Enrique se lo ha puesto difícil a la afición blanquiazul. La jugadora del Real Madrid acaba su contrato en junio y, aunque el club ya ha movido ficha para hacerse con sus servicios de cara a la próxima campaña, el futuro de la avilesina todavía es una incógnita.



Por lo de pronto, Fran Alonso podrá contar con Paula Gutiérrez, una de sus jugadoras más utilizadas en esta temporada y Eva Dios, que ha ido perdiendo protagonismo con el paso de las jornadas. Recuperará también a Henar, que estaba destinada a ser importante en la vuelta del equipo hasta que las lesiones se cruzaron en su camino. Ahora encamina su recuperación de cara a resurgir y hacerse un hueco en la 2025-26.



Completan la lista la canterana, Carmen Carballada, que solo disputó un minuto con el primer equipo y Lía Muiño. La coruñesa regresa tras un año cedida en el Atlético Villalonga y habrá que ver cuáles son los planes del entrenador madrileño con la mediocentro.

Delantera. Los pilares están atados



Ainhoa y Millene. Millene y Ainhoa. Son las piezas indispensables en la plantilla del Deportivo y es inevitable alegrarse de que ambas hayan firmado su renovación esta temporada. Cuando las cosas se hacen bien, se ha de reconocer. Y lo cierto es que el club ha estado más que acertado en sendos movimientos.



Ahora bien, con ellas dos no llega, por mucho talento que ofrezcan. El Dépor sufrió esta temporada con una delantera plagada. Hasta ocho jugadoras compitieron por hacerse con un puesto en la delantera: Millene, Ainhoa, ADT, Bárbara, Hmírová, Bennett, Nkor y la canterana Michi Apóstol. Ahora cinco de ellas acaban contrato y ninguna parece estar en disposición de renovar. Se les suma a esas cinco Carlota Sánchez, que no logró ser importante en su cesión en el Oviedo, a pesar del ascenso del equipo asturiano a Primera Federación.

La mayoría de los fichajes no ofrecieron el rendimiento esperado y ello, sumado a los pocos minutos con los que ha contado ADT, invita a pensar en más salidas que renovaciones. La ibicenca cerró la temporada con 380 minutos en su casillero particular y solo una titularidad. Aún así y con tan pocas oportunidades, ha logrado consagrarse como tercera máxima goleadora del equipo junto a Ainhoa, con tres dianas cada una.



Kevin Cabado tiene mucho trabajo por delante. Sobre todo si, como reveló Ainhoa en rueda de prensa, la idea del club es que el proyecto dé un paso hacia delante para mirar hacia una posición más noble de la tabla. Por lo de pronto, la plantilla para aspirar a ello se queda corta y en los despachos ya hay movimiento para retener a pilares como Olaya y buscar talento lejos de A Coruña.