Raquel García: “Quiero seguir dando pasos hacia delante con el Deportivo”

No le cuesta reconocer que he habido momentos de la temporada en los que lo ha pasado mal, pero tras lograr la permanencia, Raquel García Yagüe (1997, Madrid) se siente liberada de toda la tensión acumulada.

Objetivo cumplido, permanencia sellada.

Sí, después de toda la temporada en tensión, jugándonosla cada partido, y ahora poder respirar y afrontar la semana de una manera diferente, pues la verdad es que estoy muy feliz y tranquila.

¿Qué tal se vive con la salvación lograda?

Pues muy bien. Ya se respira tranquilidad, que estamos ahora disfrutando eso de todo y valorando un poco todo lo que hemos conseguido, que al final en el día a día es más complicado.



El otro día se vivió un ambientado en Riazor… Hubo más de 5.000 personas.

Sí, la verdad es que los deportivistas nos han acompañado durante toda la temporada, pero ver las gradas el otro día con tantísima gente y tantísimos niños, pues te da un plus de motivación y un extra energía para correr hasta el 90 y pico, que es cuando conseguimos el gol. Desde aquí, darle las gracias de parte de todo el equipo y que ojalá sigan viniendo el año que viene.



¿Qué se siente al salir por el túnel y ver a más de 5.000 personas en Riazor?

Es una auténtica pasada. La afición que tenemos, a mí se me ponen los pelos de punta cuando salgo, cuando cantan o cuando marcamos un gol y todo el mundo está animando y gritando. Es una auténtica pasada que podamos vivir esto.



¿Cómo vivio el gol de Bennett?

Cuando encajamos empiezan un poco las dudas, pero teníamos claro que teníamos que ir hacia delante, que era momento de ser valientes y con el tiempo que quedaba teníamos que apretar porque, prácticamente, el tiempo estaba cumplido. Se vive de una manera especial, es un gol especial que vamos a recordar siempre. En este caso lo marca Bennett, pero es que cualquiera que lo hubiese marcado se hubiese celebrado igual.

Teníamos claro que teníamos que ir hacia delante, que era el momento de ser valientes.



Fue un gol de fe, de creer hasta el final.

Sí, yo creo que en ese momento lo marcamos todos. Creo que hasta la propia grada lo celebró como si lo hubiesen marcado ellos. Fue un gol de valientes, de equipo y poder celebrarlo y estar todas juntas fue un momento especial.

Tras el gol del Sevilla se vio cómo le preguntaba a Fran si podía subir.

Sí, al final tengo un poco la cosa esa de ir para delante. Ya el año pasado con Irene lo hacía mucho en el final de los partidos, cuando se atrancaba un poco. Fue un momento de decir, hay que ir con el equipo hacia delante, tenemos que acumular gente arriba y crear más ocasiones. Y bueno, salió bien y todos pudimos celebrarlo. Parece que el partido estaba un poco como pensado, el típico que te marcan y te vienes arriba, marcas y puedes celebrar.



¿Hubo algún momento en el que pensó que la salvación se podía escapar?

Bueno, es verdad que cuando ascendimos sabíamos que la Liga F es muy competitiva. Prácticamente hemos estado luchando por la permanencia ocho o siete equipos, que nosotras somos unas recién ascendidas y que hay que darle valor a todo lo que se ha conseguido. No ha sido fácil, creo que cada semana hemos ido con una tensión brutal a jugar. En cada semana te estás jugando la vida porque si no puntúas y el resto lo hacen, te vas quedando abajo. Creo que en ningún momento hemos dado nada por hecho, ni descendidas cuando en diciembre estábamos en descenso, ni salvadas cuando hemos estado fuera. Entonces en ningún momento nos hemos venido abajo, porque sabíamos que incluso hasta la última jornada nos íbamos a estar jugando todo.

No ha sido fácil, creo que cada semana hemos ido con una tensión brutal a jugar.



¿Lo hubiese firmado así a principio de temporada?

Claro, yo creo que a cualquiera le preguntas en la primera jornada o incluso en pretemporada y todo el mundo te lo firma. En el primer año, salvarte a falta de una jornada es muy complicado y creo que no se está dando el valor que se tiene, porque la Liga F está comprobado que es muy competitiva. De hecho, se van dos equipos como Valencia y Betis, que llevan en la élite muchísimos años y que son unos grandísimos clubes. Al final se trata de valorar todo lo que se ha conseguido.

Tuvieron una racha de seis partidos invictas y aún así no lograron despegarse del descenso. ¿Cómo lo llevó?

Es una tensión constante, pero que a la vez sabes que puedes competir contra cualquiera exceptuando quizás el Barça e incluso el Real Madrid. Pero bueno salimos a cada partido sabiendo que podíamos puntuar con cualquiera, pero también te pueden ganar cualquier equipo. Cada partido es una auténtica final y es verdad que si no puntúas y el resto lo hacen te ves un poco con el agua al cuello, pero bueno, tuvimos esa buena racha que conseguimos salir de ahí abajo y que te hace respirar un poco y eso te hace afrontarlo con un poco más de motivación.



¿Cuán importante fue Fran en lograr la permanencia?

Somos una plantilla en la que creo que tenemos una mezcla muy buena de veteranía y juventud y eso nos hace ser un buen equipo. También el buen grupo que hay y todo el ambiente que lo rodea nos hace mejores. Con la ayuda, al principio de Irene, con la ayuda de Fran y todos los staff, más el buen grupo que hubo siempre, hemos remado en la misma dirección que era lo importante. Sabíamos que el club y el grupo, el equipo, está por delante de todo y eso es lo que nos ha hecho conseguir la permanencia.

Se acuerda también de Irene.

Sí, creo que esta permanencia es parte de toda la gente y todos los trabajadores que han estado durante la temporada, desde el primero hasta el último que ha llegado. De Irene y su staff, no olvidarnos de Xandre, de Quique, de Sainza, que creo que ha sido de las últimas en llegar… Es un poco de todos. Todos han sumado su granito de arena, al igual que todas las jugadoras tanto del primer equipo como del filial. Hay jugadoras del filial que no han podido debutar pero que han estado en el día a día y también es parte de ellas, entonces bueno, un poquito parte de todos.

Esta permanencia es parte de toda la gente y todos los trabajadores que han estado durante la temporada, desde el primero hasta el último que ha llegado.

¿Qué objetivo se plantea el equipo para competir en Madrid cuando ya no hay nada en juego?

Tenemos claro que somos el Dépor y que tenemos que competir todos los partidos. Somos un grupo con una mentalidad muy competitiva y siempre vamos a querer más. A estas alturas y en el nivel en el que estamos, creo que nadie sale a ningún partido relajada. Es verdad que nos quitamos la tensión, la presión y esa mochila la dejamos un poco de lado. Este fin de semana nos toca disfrutar porque es el último partido, probablemente el último que juguemos esta plantilla junta, porque al final todo el mundo sabe que suele haber cambios. Creo que es momento de disfrutar todas juntas, de valorar que seguimos estando en Primera y realmente vamos a por los tres puntos, es lo que queremos.



¿Quizás estrenar su casillero personal con un gol?

Bueno, ojalá pueda estrenarlo, pero siempre lo he dicho desde el primer día, mi trabajo en este caso… Yo con que dejemos las porterías a cero soy feliz. Ojalá pueda estrenarlo, pero yo estoy contenta y feliz con que la portería se quede a cero y que la jugadora que sea que marque, que coja confianza. Al final todo el grupo va a estar feliz con eso.



Si juega todo el partido, habrá completado todos los minutos excepto uno. ¿Cómo está a nivel físico?

Ya el año pasado también completé todos los partidos. Lo primero, agradecer otra vez a los dos staff técnicos, porque al final la confianza que depositan en mí a la vista está que es plena. Para mí es de agradecer, porque un jugador lo que necesita es eso y a mí en ese sentido me lo han dado todo. Físicamente estoy bien, es verdad que a lo largo de las temporadas van apareciendo algunas molestias que permanecen en mí y que sigo con ellas y que llevo arrastrando, pero me encuentro bien físicamente. Si pudiese haber diez jornadas más, seguiría estando diez jornadas más (risas).

¿Molestias?

Sí, llevo desde el año pasado con algunas molestias en la rodilla que me causan dolor y que tengo que estar pendiente. Con el cuidado de fisios, con el cuidado externo que hago y cuidándome yo, lo llevo bastante bien. Es verdad que a lo largo de la temporada hay momentos que quizá aparecen más o menos, pero lo voy llevando bien. Me encuentro en perfecto estado y eso es lo importante, que pueda salir cada fin de semana a competir al 100%.

Llevo desde el año pasado con algunas molestias en la rodilla que me causan dolor.



¿Ser una jugadora indiscutible hace que su cabeza se relaje?

Personalmente me considero una jugadora muy autoexigente, quizás a veces demasiado. Por ejemplo, en un partido quizás tengo una mala acción y da igual el partido que haya hecho, que me quedo con esa mala acción. Le voy dando vueltas a todos los partidos, me veo todos los partidos para intentar corregir algunas situaciones que puedo hacer aún mejor y en eso estoy. Soy demasiado autoexigente, que a veces no es tan bueno, pero hasta ahora me ha ido bien, así que seguiré siendo lo mismo en lo que me queda.



Le supera en minutos, con uno por encima, Vera, su compañera en la defensa.

Desde el primer momento hemos congeniado genial, tanto en el campo como fuera de él. Nos llevamos súper bien fuera del campo y al final eso también se transmite dentro. Creo que es una compañera de diez y que sus virtudes con las mías nos hacen aún mejor. Somos jugadoras que a priori somos muy diferentes, pero esas diferencias que tenemos nos complementan. Creo que eso, en una pareja de centrales, es muy importante. Nos complementamos y nos hacemos mejores.



La permanencia dejó una foto preciosa de las dos, abrazadas de rodillas en el campo. La dupli se llaman la una a la otra, ¿No?

Sí, justo estuvimos comentando que era una foto súper bonita. También lo hemos pasado mal durante este año, ha habido partidos duros donde, al final, pues encajas más de lo que te gustaría, eres defensa y te sientes más culpable. Creo que el apoyo de una para la otra ha sido súper importante este año y ojalá que la dupli pueda seguir jugando juntas mucho tiempo.

Raquel y Vera se abrazan sobre el verde de Riazor tras el gol de Bennett | RCDEPORTIVO

Como mínimo hasta 2026.

Sí, ella ha renovado y yo también tengo otro año de contrato, así que otro año va a haber de esa dupli junta y ojalá podamos disfrutarlo.



Este año vivieron un cambio de entrenador a mitad de temporada. ¿Lo vivió alguna otra vez?

Que yo recuerde, es la primera vez que a mitad de temporada cambio de entrenador. Me pilló de nuevas y bueno, es verdad que eran unos momentos complicados. No conseguíamos puntuar o enlazar victorias y es complicado, pero también es verdad que hay que ayudar a la persona que viene totalmente nueva, porque viene a sumar. Está claro que todo trabajador o todo staff que viene, viene a sumar. Intentamos acoger lo más rápido posible al míster e intentamos ayudarle en todo lo posible.

Hay que ayudar a la persona que viene totalmente nueva, porque viene a sumar.

¿Cómo es Fran?

Es un entrenador totalmente diferente a los que he tenido. Cada uno con los que he compartido equipo, han sido totalmente diferentes. Es muy cercano.



Con Fran se ha convertido en habitual la defensa con tres centrales. ¿Con qué esquema se siente más cómoda?

Cada jugadora se siente cómoda en una posición o en otra. Quizás a mí variar de tres a cuatro centrales no me cambia tanto. Ahora he estado jugando más en el medio de las tres centrales. Me gustan ambos sistemas, aunque si tengo que preferir, prefiero jugar de cuatro y de central pura. Lo valoro, juegue en un sistema o en otro porque al final los minutos están caros y estar en Liga F más aún.



Renovaron muchas jugadoras. ¿Significa eso que se están haciendo las cosas bien en el Dépor?

Sí, creo que es mandar un mensaje externo, que el club valora a las jugadoras y que las jugadoras valoran el estar aquí. Está claro que la apuesta sigue estando, que jugadoras importantes están renovando, eso ya te quiere decir que hay un proyecto o una idea detrás. Si la jugadora renueva es porque aquí está bien y está a gusto, está feliz. El bloque principal o la mayoría de jugadoras tienen contrato y eso dice mucho



Todo hace indicar que en otros equipos va a haber mucho movimiento en el mercado, pero usted tiene contrato hasta 2026. ¿Se ve aquí muchos años?

Sí, yo estoy feliz, estoy a gusto, confían en mí y yo valoro muchísimo el club. Desde que llegué me han transmitido confianza plena en mí y esa confianza me hace intentar estar bien, competir al máximo, dar mi 100% y ayudar en todo lo que pueda. Creo que una jugadora no se debe ir de un sitio donde es feliz y donde es valorada, y yo aquí estoy muy bien. Ojalá pueda estar muchos años más y poder aportar lo máximo posible, así que por mí no hay duda.

Creo que una jugadora no se debe ir de un sitio donde es feliz y donde es valorada.



De hecho este año subió un peldaño más en esa lista de jugadoras con más partidos en la historia del Deportivo y ya es la tercera.

Sí, mira, no sabía ni que era la tercera jugadora, o sea, al final ni miro números. Lo que me importa y lo que me gusta es jugar. Llevo ya cuatro años, el año que viene voy a por el quinto pero sí que parece que llevo aquí muchísimos años. Estoy muy feliz.

¿Qué sentimiento le genera compartir podio con jugadoras como Cris o Eva?

Bueno, al final es entrar en unos números que sorprenden. No es fácil acumular tantos partidos en un mismo club, de hecho, en nuestro equipo solo hay tres personas. Es muy complicado,y me siento valorada y sorprendida porque no es fácil. Ojalá pueda seguir sumando muchos más y seguir como estoy.

¿Se ve superando a Cris?

Bueno, eso ya son palabras mayores (risas). Lleva muchos años más, pero ojalá podamos seguir teniendo a Cris mucho tiempo. Es nuestra capitana, es nuestra referente y que ella siga sumando siempre va a ser positivo para el grupo y para el club.

Llegó en 2021 pero parece que lleva aquí toda la vida. ¿Qué significa para usted el Deportivo?

Se le coge un cariño especial, pero desde el primer año. El primer año fue muy bonito, luego también fue el playoff del masculino, que te arraiga más, después nuestro playoff, que al final te vas con ese sufrimiento, pero a la vez crea mucha pertenencia. Ya lo siento como mi casa. Llevo mucho tiempo aquí, estoy habituada a la ciudad. Donde vivo, ya los vecinos son mis amigos, ya conozco a todo el barrio, todo el barrio me conoce a mí y a mi perra Bimba (risas). Ya somos como parte de aquí. Me siento parte del Deportivo y parte de la ciudad de A Coruña, entonces es que no puedo pedir nada más.

Me siento parte del Deportivo y parte de la ciudad de A Coruña.



Cuesta explicar su carrera sin el Deportivo y cuesta explicar la historia del Deportivo sin su nombre.

Cuando fiché aquí venía buscando una estabilidad, el sentirme profesional. Eso el Deportivo nos lo facilita. Venía buscando confianza, profesionalidad, volver a competir en Primera y sobre todo, el sentirme futbolista. Todo ello, el Deportivo nos lo aporta a todo jugador o jugadora que forma parte del club. No puedo parar de decir que estoy muy feliz, que ojalá pueda estar muchos años más y que sean así de bien.



¿Cómo se ve en los próximos años con el Deportivo?

Este año tenía claro que era un año de transición de Primera RFEF a Primera. Era un año de transición en el que tenía que volver a competir en Primera, volver a competir cada partido como si fuese una final y así ha sido. Ahora toca ir dando pasos poco a poco, tanto con el equipo y en el club como personalmente. Creo que todavía puedo aportar muchísimo más de lo que he dado, porque cada vez voy a más y en eso trabajo. No me marco ningún objetivo final, simplemente ir dando pasos hacia delante con el Deportivo, que cada vez estemos más arriba en la clasificación y dejando al Deportivo donde se merece, en Primera División y en un puesto donde le corresponde. Y por qué no soñar en grande, con esos puestos cada vez más altos y poder llegar a competir a un nivel top.