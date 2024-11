La presión por ganar no surtió el efecto deseado

No le salen las cosas al Deportivo, que vio una vez más, cómo su rival se llevaba esos tres puntos que tanta falta le hacen para escapar de los puestos de descenso.



Con la derrota en Sevilla, se consumó la cuarta consecutiva, que hunde un poco más al equipo herculino. Llega el parón de selecciones y con él, ahora a los mandos de Fran Alonso, tiempo para reflexionar sobre las once primeras jornadas, en las que las deportivistas solo lograron cosechar una victoria.

1. Errores inusuales en la salida de balón



No es habitual ver a las jugadoras del Dépor fallar con el esférico en sus botas, al menos en las zonas más retrasadas del campo. Si a algo venía acostumbrado el equipo herculino, de Primera Federación era a tener el control del partido a través del balón. Le está costando más en Liga F, pero es inusual que falle en la salida de balón. Lo hizo ante el Sevilla. Y el error le costó el primer gol. Raquel arriesgó un pase a Paula que no llegó por la intercepción de Ali Redondo, que salió acompañada por dos de sus compañeras en lo que se convirtió en un tres para tres. Vio a Gemma sola y esta, después de orientarse, envió la pelota directa al fondo de la red.

2. Peleonas con una jugadora menos



Cuando parecía que nada podía complicarse más, Inês Pereira recibió la tercera roja de la historia del club blanquiazul. La guardameta salió a destiempo y terminó por derribar a Kanteh, acción que fue castigada con la expulsión directa. Pero lejos de venirse abajo, seguramente por la importancia que tenía puntuar, las de Irene Ferreras se encontraron en ese momento con una gran oportunidad de poner el empate en el marcador. La exdeportivista Esther Sullastres fue la encargada de negarlo.

3. Debut obligado para Martina Rivas



En los planes de la ya exentrenadora del Deportivo, no estaba que Martina Rivas hiciese su debut en el primer equipo ante el Sevilla. No por demérito suyo, sino porque Inês Pereira se ha consagrado desde el principio de temporada como la portera indiscutible merced a sus buenas actuaciones.

La baja de Yohana a causa de un neumotórax, le abrió la puerta a la guardameta del B. La de Sada, que hasta el curso pasado contaba con ficha del Orzán SD, se defendió, aunque no pudo hacer nada para evitar el segundo gol del Sevilla. Salvo que Yohana reciba el alta médica a lo largo de estas dos semanas, la joven portera del filial será la titular ante el Granada.

4. Dificultades para salir de la presión



Tuvo que arriesgarlo todo Irene Ferreras. Optó por cambiar el sistema y pasar al 3-4-2, pero sin éxito. Mérito de David Losada, que le ganó la partida táctica a su homóloga al mandar a sus jugadoras a la presión. No eran capaces las blanquiazules de encontrarse cómodas; las sevillistas, cuando recuperaban, lo hacían con espacios, y así llegó el segundo.

5. Oriana Altuve rompió la sequía goleadora



Ya en el descuento y sin apenas tiempo para ilusionarse con un posible empate, Altuve cabeceó un centro de Ainhoa para batir a Sullastres. La venezolana rompió así una sequía de casi 400 minutos.