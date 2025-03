Un muro de contención que sirve para sumar

A este Deportivo le gustan los retos. Así lo lleva demostrando durante toda la Liga F, plantándose ante los mejores equipos de la competición y haciéndoles sudar la gota gorda para sacar algo positivo. No fue menos contra el Real Madrid en el feudo blanco y, tras adelantarse hasta dos veces en el marcador, las de Fran Alonso pelearon contra el reloj para llevarse un valioso empate (2-2).

1 Pruebas en los laterales con éxito



Samara viajó, pero su nombre no estaba en la convocatoria. Así fue que, el técnico madrileño, optó por brindar a Paula Novo su segunda titularidad en Liga F. La canterana, situada en el lateral derecho, se enfrentó a la complicada tarea de contener, primero a Athenea del Castillo y después a Olga Carmona. Fue de menos a más y terminó incluso desesperando a la lateral campeona del mundo. De sus botas nació el centro que propició el gol en propia puerta de Antônia Silva que puso el 1-2 en el marcador. Pancha Lara salió desde el banquillo en el minuto 87 con un vendaje en su muslo derecho. Su lugar lo ocupó, por primera vez en lo que va de temporada, Olaya Enrique. La jugadora cedida por el Real Madrid se acopló bien al lateral y dio aire al equipo por ese perfil.

2 Cambio de sistema para crear un muro



El Deportivo saltó al césped del Alfredo Di Stéfano con su ya habitual 5-2-3, aunque con una pequeña variación en defensa. Fruto de la calidad de las futbolistas merengues, cuando el esférico estaba en su posesión, las blanquiazules dibujaban un claro 5-4-1, con Millene descolgada como primer dique de contención. Fran Alonso sabía que reducir los espacios era algo que ya le había funcionado al Eibar y no dudó en replicar el sistema defensivo de las armeras. En la segunda mitad, Toril echó toda la carne sobre el asador. No le estaba funcionando el plan A y en el minuto 46 realizó tres cambios ofensivos. Pero el Dépor siguió a lo suyo, aprovechando sus oportunidades y echando balones fuera.

3 No perdonar para luego no arrepentirse



La colegiada señaló un riguroso penalti para el Deportivo. Olaya pidió el esférico y lanzó con decisión sabedora de que no podía desperdiciar una oportunidad como esa. No falló. Al igual que no erraron sus compañeras al buscar las cosquillas de la defensa merengue.

4 Inteligencia en los minutos finales



Al Real Madrid no le bastaba con un empate y el Dépor sabía que le tocaba sufrir. En los instantes finales del partido, las blancas se volcaron en ataque con Athenea y Olga como puñales y Linda Caicedo buscando hacer daño con su uno para uno. Las de Fran Alonso cerraron más aún las líneas para alejar todo peligro de Inês Pereira. Precisamente la meta lusa jugó a la perfección con el crono y ordenó a sus compañeras mostrando una vez más su rebosante carisma.