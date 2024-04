Lucía Martínez: “Nos encantaría que el ascenso fuera en casa”

Lucía Martínez (Madrid, 27/11/2001) llegó al Depor Abanca en el mercado invernal. Lo hizo lesionada, por lo que su debut se demoró, pero en cuanto regresó fue directa al once. No se ha bajado de él desde entonces y difícilmente lo hará en las tres últimas, porque con ella el equipo ha encontrado físico en el centro del campo y un buen golpeo a balón parado.



Su adaptación al club y la ciudad ha sido positiva, pero todavía no sabe que le deparará el futuro, ya que sólo ha firmado por estos meses. Quiere cerrar el ascenso “cuanto antes”, pero reconoce que les “encantaría que fuera en casa, para poder compartirlo con nuestra gente”.

¿Qué valoración haces del partido contra el Europa?

Positiva, en líneas generales. Por el factor externo de la afición nos hacía mucha ilusión jugar en Riazor, un lugar muy especial. Nos faltó la guinda del pastel, llevarnos los tres puntos, pero creo que eso no nos va a hacer bajar los brazos. Quedan tres partidos y lo único que tenemos en mente es seguir.

Fue un partido en el que generasteis casi todas las ocasiones.

Sí... Hay veces que el fútbol no es del todo justo. Generamos muchas ocasiones, aunque sí es verdad que no estuvimos del todo lúcidas en la finalización. Espero que sea un problema de ese fin de semana y que no vuelva a ocurrir en adelante.

Al final del partido las caras reflejaban un poco de decepción. ¿Qué mensaje os trasladó Irene en el vestuario?

En general positivo. A todas nos hacía mucha ilusión, nos habíamos imaginado un partido soñado con la gente, los niños viéndonos, un +3... Habría sido una magnífica situación de parón irnos así, pero creo que eso tampoco debe pesarnos más de lo debido.

Jugar en Riazor impresiona bastante, te miran muchísimos más ojos

¿Qué diferencia viste entre jugar en Abegondo y en Riazor?

Los ojos que te miran en Riazor son muchísimos más, el ambiente, un estadio cerrado... La verdad es que impresiona bastante.

La ventaja sobre el Espanyol sigue siendo muy buena pero, ¿ha entrado alguna duda con los últimos resultados?

Es verdad que en estas últimas jornadas aún teniendo las cosas claras por los resultados que se han dado, hemos sentido un poco de ‘rintintín’ en ese sentido. Al final el equipo lo único que necesita es un resultado positivo y una vez que se consiga va a venir todo dado.

La entrenadora comentó tras el partido contra el Europa que a final de temporada hay resultados raros. ¿Compartes esa sensación?

Sí, el factor de la presión influye un poco más. Todo el mundo está enfocado en su objetivo. Empiezas la temporada de una manera, piensas que queda mucho tiempo, y cuando quieres darte cuenta llegan las últimas jornadas que es cuando pasan cosas raras, cuando la gente espera que gane uno y al final pues no.

Ahora otro parón. ¿Cómo llevas lo de competir tan poco?

A nosotras nos puede beneficiar. Al no tener los resultados positivos que esperábamos al equipo le va venir bien tomar aire, irse a casa y luego plantear las tres últimas jornadas de la mejor manera posible.

Tres últimas jornadas que son ante un equipo ya descendido y dos que seguramente no tengan nada en juego. ¿Eres optimista?

Sí, sí. Incluso te diría que viendo la capacidad del equipo esta temporada y viendo los resultados positivos que ha conseguido, veo al equipo capaz independientemente de cuales sean los rivales.

¿Tenéis la penúltima jornada -Depor vs Cacereño y Barça B vs Espanyol- marcada como la que puede ser?

Pues sí, nos encantaría que el ascenso fuera en casa. Nos haría mucha ilusión por poder compartirlo con nuestra gente. Ojalá todo vaya bien y cerrarlo lo antes posible.

¿Por qué acaba tan bien las ligas el Barça B?

Son futbolistas y un cuerpo técnico que trabajan muy bien. Saben lo que tienen que hacer y el estilo de jugadoras es predeterminado, son muy parecidas. Considero que al principio les cuesta encajar piezas, pero cuando lo consiguen juegan mecanizado, saben lo que deben hacer, donde tienen que estar en cada momento.

Por otra parte, los resultados del Espanyol indican que en esta liga no te puedes despistar.

Está claro. Creo que la Primera Federación es una liga muy competitiva, puedes ganarle al primero o dejarte los tres puntos contra el último.

Todo el tiempo que tengas el balón no lo tiene el rival y menos daño te puede hacer

¿En la grada a veces se pide más verticalidad pero, ¿tener tanto balón os da seguridad defensiva?

El otro día ante un bloque bajo es complicado ser verticales, pero todo el tiempo que tengas el balón no lo tiene el rival y menos daño te puede hacer. Cuando un rival te juega más directo se puede afrontar de otra manera, pero del Europa esperábamos que iba a ser un partido de posesión bastante alta en el que nos iba a costar encontrar los espacios.



Has comentado que tu adaptación está siendo positiva. ¿Qué hace bien el club para que así sea?

Diría que la cercanía del club, staff y compañeras. Eso es lo que ha hecho que me sienta muy acogida. Me ha sorprendido gratamente.

Teniendo en cuenta que eres una jugadora con 41 partidos en Primera División, ¿tu apuesta por el Depor viene condicionada por la confianza de que va a ascender?

Es mi objetivo personal desde que recibo la llamada. No sé muy bien que pasará el año que viene, va a depender un poco de como me encuentre estos meses tanto en la ciudad como en el equipo. Nunca se sabe donde podemos estar el año que viene.

El contrato es hasta este mes de junio, ¿no?

Eso es.

En el Alhama a cierta gente no le hizo gracia que intentáramos cambiar cosas

¿Cómo fue tu paso por el Alhama? -Lucía Martínez formó parte del conjunto murciano durante el pasado curso y su entrenador, Randri García, se encuentra inhabilitado tras ser denunciado por el sindicato FutPro debido a trato vejatorio a sus jugadoras-.

Tuvimos ese enfrentamiento, por así decirlo, con cierta parte del equipo, de compañeras. No dejamos pasar el momento de intentar cambiar las cosas y a cierta parte de la gente no le hizo mucha gracia que quisiéramos cambiarlo.

¿Qué significa para tí disfrutar del fútbol? ¿Cómo puedes conseguir ese objetivo?

Se basa bastante en la confianza, en estar en un sitio en el que sientas que eres importante, que te quieren, que sumas tanto dentro como fuera del campo. Donde te dejen ser y hacer las cosas fácil.

Eres una jugadora que desconectas cuando te vas de Abegondo o entrenas también por las tardes? ¿Cuántas horas piensas en fútbol al día?

No sabría decirte. Desde que he llegado no he estado entrenando por las tardes, antes en Granada sí que lo hacía. Por las tardes suelo desconectar, pero como todo futbolista siempte tienes en mente estar estable, cuidarte, tener la mente tranquila porque al día siguiente vuelves al trabajo y quieres estar al 100%.

¿Fines de semana como este también son necesarios?

Sí, irse con la familia, ver a amigos, gente que no ves en el día a día aporta a cualquier persona. Y más a nosotras, que somos de fuera. Esas vibras que puedes disfrutar un fin de semana ayudan a que el ambiente con el que se viene sea distinto al de después de un ‘finde’ de competición.

Con respecto a tus inicios, ¿desde que edad juegas al fútbol?

Desde los seis años.

Hasta los 16 años el fútbol era un ‘hobby’ para mí, no tenía altas expectativas

¿Cuándo te diste cuenta de que iba a ser tu trabajo?

Un dato curioso es que comencé a jugar al fútbol porque me gustaba, pero nunca tuve unas expectativas personales altas. Para mí hasta los 16 años es un ‘hobby’. Estaba en las categorías inferiores del Rayo Vallecano, iba a entrenar, disfrutaba de ese momento, de mis amigas, pero no era mi intención tomármelo de otra manera. Si que es verdad que cuando tengo 17 años y recibo una llamada del Albacete es cuando me planteo seriamente si quiero continuar con el fútbol y si me apetece dar un salto como es irte de casa, subir una categoría. Ahí es cuando empecé a verme dentro, entre comillas, del fútbol profesional, porque el primer equipo del Albacete estaba en la Liga Reto (2ª) y comencé a entrenar con ellas, subir de vez en cuando. Y fue la primera vez que empecé a sentir cosas que antes el fútbol no me había hecho sentir. Siempre me ha gustado mucho el deporte. Jugaba al tenis, era federada en ambas, también me gustaba mucho el baloncesto, pero a la hora de elegir ninguno me gustaba tanto como el fútbol.