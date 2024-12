Fran Alonso: "Que el Valencia aún no haya ganado le hace aún más peligroso"

Recuperó el Deportivo las buenas sensaciones, a pesar de la goleada final (1-4), ante uno de los rivales más complicados de la competición. Pero ese duelo quedó atrás, y las de Fran Alonso tienen ya la vista puesta en el encuentro frente al Valencia (correspondiente a la jornada 8), que puede suponer un antes y después importante en el objetivo de la salvación para ambos equipos.



El técnico deportivista compareció ayer en rueda de prensa para analizar el choque de mañana (20.30 horas). Confesó que el esfuerzo realizado ante el Real Madrid el pasado sábado le obligó realizar “dos grupos de entrenamiento por el tema de manejar las cargas”.



El resultado final reflejó una derrota abultada, pero Fran Alonso destacó que “considerando lo bueno que era el rival, hubo 80 minutos muy buenos”. Exceptuando los últimos diez, el equipo se mostró “muy sólido ante un equipo que somete, que tiene muchísima calidad y recursos”, explicó el entrenador madrileño. Es cierto que después del primer gol en contra, “se bajó un poco los brazos, se vio un poco de falta de confianza”, sin embargo, es algo que se está trabajando, “tanto internamente, como con la psicóloga”.



La Liga F no ofrece mucha posibilidad de mirar hacia atrás, y menos cuando te obliga a disputar tres partidos en una semana. El primero ya es cosa del pasado, y ahora Fran Alonso tiene el segundo en el punto de mira. Sobre el Valencia declaró es un conjunto que, ahora mismo, complica mucho la tarea de análisis, sobre todo porque “cambiaron de entrenador hace dos partidos y en cada uno de ellos han tenido dos formaciones distintas, una con línea de cuatro y otra con línea de cinco”. Las de Cristian Toro llegan al choque tras poner las cosas muy complicadas al Barça, que solo logró perforar la portería defendida por Antonia Canales desde el punto de penalti.



El entrenador del Dépor no lo tiene claro y, ante la duda, ha optado por preparar “los dos escenarios”. Tendrán así que sacar su máximo potencial, tanto jugadoras como cuerpo técnico, para “intentar leer en directo” lo que esté pasando, para “poder ver dónde conseguir la ventaja”, manifestó.

Situaciones parecidas



La situación del Valencia es similar, o incluso peor que la del Dépor. El conjunto che aún no sabe lo que es ganar en esta temporada. A la ansiedad por conseguir la primera victoria, se le suma su debe con el gol; acumulan tres dianas en once jornadas. Pero Fran Alonso quiere evitar caer en una postura de excesiva confianza. Es por eso que aseguró en rueda de prensa que “por estar donde está en la tabla, no podemos creer que va a ser fácil”, incluso cree que “el hecho de que aún no hayan ganado, le hace un rival más peligroso”. Además, el cambio de entrenador, les ha venido bien, sobre todo porque “ha crecido en intensidad, pero nosotros vamos a ir a por todas, aunque vaya a ser difícil”.



Hoy mismo viajarán a tierras valencianas. Y lo hará la plantilla completa, excepto las dos lesionadas de larga duración, Lucía y Carmen. Salvo esas bajas, el técnico deportivista podrá contar con todas sus jugadoras para afrontar un encuentro que él mismo calificó de “final” y “prioridad”.