El extremo izquierdo, un flanco que sigue buscando dueña en el Dépor

Si bien es cierto que Fran Alonso, desde su llegada al banquillo del Deportivo, cada vez está más cerca de encontrar su esquema perfecto, sigue existiendo una parcela que parece que se le resiste: el extremo izquierdo.



Ya le ocurrió lo mismo en su día a Irene Ferreras, que se marchó del club herculino sin haber dado con la tecla correcta en ese flanco, aunque lo cierto es que encontró, o al menos lo intentó, más regularidad que el actual técnico. Ferreras dirigió, en su etapa en el Deportivo en Liga F, diez encuentros. En ellos, alineó a tres jugadoras diferentes como extremos izquierdas: Bárbara Latorre, Olaya Enrique y ADT.



La entrenadora madrileña optó por dar a Bárbara, futbolista más que experimentada en la máxima categoría nacional, la oportunidad de adueñarse de la banda izquierda desde la primera jornada. La zaragozana salió de inicio ante el Barcelona, Atlético de Madrid y Betis —jornadas 1, 2 y 3 respectivamente—. En todas ellas fue sustituida pasado el minuto 60 de partido, en una ocasión por Carlota Sánchez y en las otras dos, por ADT.



Ante el Athletic Club fue Olaya Enrique, cedida por el Real Madrid, la que trató de imponer su creatividad desde el flanco izquierdo y fue capaz de aportar un gol que le permitió repetir titularidad en la visita del equipo al Levante Badalona.



Hasta su marcha, Ferreras alternó a los dos refuerzos estivales excepto en una jornada. Fue en el duelo ante el Espanyol cuando, ante la falta de gol que estaba acusando el conjunto blanquiazul, apostó por ADT, máxima artillera del equipo entre Copa de la Reina y Liga por aquel entonces.

Cuatro pruebas



Si Ferreras dudaba entre Bárbara Latorre y Olaya Enrique, Fran Alonso lo hace con más futbolistas. Y es que desde su llegada, el entrenador madrileño ya hizo uso de cuatro jugadoras distintas en esa demarcación y, por lo visto, ninguna le convence lo suficiente.



En su primer partido como dirigente deportivista optó por Hmírová, a la que adueñó de todo el carril izquierdo al sentar en el banquillo a Pancha Lara. Sin embargo, los cinco goles que les endosó el Granada y la poca profundidad que logró el Deportivo en ese partido le hizo replantearse por completo si el esquema utilizado era el adecuado.



Ante el Real Madrid devolvió la titularidad a Bárbara, aunque como en todos los anteriores encuentros, fue sustituida mediada la segunda parte.



En una de las citas señaladas en el calendario, frente al Valencia, optó por dar entrada a una delantera pura como es Altuve y Millene vio sus funciones desplazadas hacia el extremo izquierdo. No salió mal del todo y el Deportivo se llevó la victoria gracias a una diana de Millene y a otra de su sustituta, Bárbara. A pesar de ello, Fran Alonso demostró en la siguiente jornada que la banda izquierda seguía sin tener una dueña clara pues, contra el Costa Adeje Tenerife, quién ocupó ese flanco fue Olaya.



En el último partido liguero, Bárbara volvió a la titularidad, aunque lo cierto es que, aunque estuvo bien en la presión, le faltó algo de chispa a la hora de superar a las rivales.



Se convierte así, la internacional con la selección española, en la jugadora que más veces ocupó ese puesto de inicio, con un total de ocho partidos. En ellos, suma una renta de un gol. Le sigue Olaya Enrique, con tres encuentros y una diana, mientras que ADT, Hmírova y Millene lo hicieron en solo una ocasión. En el caso de la brasileña, forzada por la entrada de Altuve en el once titular.

Nueva oportunidad



Esta poca nitidez en el extremo izquierdo abre las puertas al nuevo refuerzo invernal del Deportivo, Blessing Nkor.



Es cierto que la nigeriana, normalmente se desevuelve como extremo derecha o delantera centro, sin embargo, Ainhoa y Millene no entran en la quiniela como candidatas a verse relegadas al banquillo. Por lo tanto, la entrada de Nkor en cualquiera de esas posiciones no sería una opción. Se enfrenta así a la oportunidad de adueñarse de un flanco que parece no tener dueña.