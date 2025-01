Eva Dios ya es la segunda jugadora con más partidos de la historia del Deportivo

El encuentro del pasado sábado ante el Costa Adeje Tenerife tuvo un duro desenlace para las de Fran Alonso. Sin embargo, la cita dejó una intrahistoria emotiva para una de las jugadoras deportivistas. Al ingresar al césped en el minuto 78, Eva Dios (A Illa de Arousa, 2002) se convirtió en la segunda jugadora de la historia del Deportivo con más participaciones en partidos oficiales. Superó así a una jugadora que marcó una etapa en la entidad deportivista: Gaby (117), actual del Atlético de Madrid, que estuvo cuatro temporadas y marcó 73 goles.



Renovada el pasado verano hasta junio de 2025, suma ya 118 partidos oficiales y solo se ve aventajada por Cris Martínez, capitana y única superviviente desde la creación de la sección femenina del club, con 217 partidos.



Suena paradójico, pero la temporada pasada, en una categoría menos, la arousana apenas entró en los planes de Irene Ferreras. En la 2023-24, en Primera Federación, jugó 20 partidos, pero la mayoría de ellos saliendo desde el banquillo y terminó la temporada sumando 884 minutos. Sin embargo, la entrenadora madrileña ya avisó al inicio de la actual campaña que la atacante estaba llamada a ser relevante en la búsqueda de la permanencia en Liga F: “Siempre me ha encantado, tiene un talento que, si conseguimos que esté al nivel que está, nos puede aportar muchísimo”, detalló en su día Ferreras.



Así fue y así está siendo. Está a solo 259 de superar los minutos de la anterior campaña, con un partido de la primera vuelta pendiente y con toda la segunda aún por disputarse.



Ni siquiera la llegada de Fran Alonso quitó minutos a la arousana, que acumula ya 625 distribuidos en 12 encuentros. Solo se quedó sin jugar en dos y, en ocho, saltó al césped como titular.

Su trayectoria



Recaló en las filas deportivistas como nueva incorporación del equipo B en el verano de 2020. Llegó al filial herculino con la intención de seguir creciendo en el fútbol español tras iniciar su carrera deportiva en el Céltiga CF, club de su localidad natal. Posteriormente, pasó por el Portonovo, Victoria de Santiago y Viajes Interrías —actual Atlético Villalonga—.



No tardó en dar el salto al primer equipo. De hecho, esa misma temporada, con 18 años, disputó 23 encuentros en Primera División. Eso sí, sufrió el descenso a la segunda categoría, donde pasó tres campañas hasta lograr el ansiado ascenso en la 2023-24.



Su mejor año llegó en la 2022-23, cuando jugó 28 partidos y, aunque solo logró firmar dos dianas, se consagró como una futbolista importante en el esquema del equipo.



Este año, fruto de las necesidades del equipo en pretemporada, Irene Ferreras optó por retrasar su posición hasta el medio del campo, aunque la propia entrenadora aseguró que donde más peligro tiene Eva, es jugando más adelantada: “Con las bajas, la hemos tenido que adaptar a un puesto más de mediocentro. A mí me gusta verla más por delante, con más libertad”. Sin embargo, la arousana se quedó afincada en el medio del campo.

Subir escalones



No es el primer peldaño que sube esta temporada. Inició la campaña con 102 duelos oficiales y con el paso de las jornadas, así como de las eliminatorias coperas, dejó atrás a jugadoras de la talla de Peke, máxima artillera de la historia del club.



El pasado 22 de septiembre, también superó a Iris Arnaiz en la lista y se erigió como la tercera jugadora con más partidos de la historia del club al ser titular ante el Betis.



Precisamente antes de ese partido, DXT Campeón le hizo saber a la arousana su futuro hito: “No me había enterado, no lo sabía y es un orgullo poder decir eso. Pertenecer a la historia de este club me parece de no creer, porque sé de la grandeza que tiene detrás. Me enorgullece mucho y me da ganas de seguir sumando. Quiero seguir perteneciendo a este club muchos partidos más”, declaró.



Dicho y hecho. La historia de Eva Dios en el Deportivo sigue creciendo y lo seguirá haciendo como mínimo, hasta junio de este año, fecha en la que finaliza su contrato.