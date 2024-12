La defensa, desprotegida ante la miseria goleadora

No arrancó bien la etapa de Fran Alonso en el Deportivo. Cuando el equipo necesitaba ganar como agua de mayo, encajó la peor derrota de la temporada (5-0). Ni siquiera el actual campeón de todo, el Barça, pudo perforar la portería deportivista en tantas ocasiones como lo hizo el Granada.

1 Cambios radicales en el esquema inicial



Aunque Fran Alonso había advertido que no haría ningún cambio radical, la puesta en escena de su primer esquema fue todo lo contrario. Optó por una línea defensiva de tres, con Henar, Vera y Raquel. Sentó a Pancha Lara, en el que supuso el primer encuentro en el que la chilena partió desde el banquillo. Su “lugar” lo ocupó Hmírová, que no había entrado mucho en los planes de Irene, para conseguir más profundidad. Ni mucho menos, el equipo empezó y terminó el partido sin ningún tipo de orden, deshecho en ataque y en defensa, donde hasta ahora se había mostrado sólido.

2 Reaparición de Yohana en portería



Cuando todo apuntaba a que Martina estrenaría titularidad en Liga F por la sanción de Inês y la baja de Yohana, esta última acabó entrando en convocatoria y siendo la elegida para defender la portería. No fue la vuelta esperada. Aunque no pudo hacer nada en el primer gol, en el segundo no estuvo acercada a la hora de despejar. Terminó encajando una goleada dolorosa.

3 Irreconocibles en la parcela defensiva



Los cambios no sentaron bien al Deportivo. Buscó Fran Alonso un once más agresivo en ataque que terminó perjudicando una faceta que, hasta este fin de semana, parecía estar controlada. El equipo demostró que sigue sin estar preparado para exponerse ante sus rivales; se siente más cómodo teniendo dominada la parcela defensiva. Hasta el pasado sábado, habían encajado doce goles en diez encuentros; con los cinco del Granada, ya son diecisiete, que le colocan como el sexto con más goles en contra de la competición.

4 Los goles a favor siguen sin aparecer



Podría parecer que volcarse en el ataque y exponerse un poco más sería la solución a los problemas con el gol del Dépor. Sin embargo, en el partido frente al Granada no se logró ni una cosa ni la otra, así lo reflejó el marcador final. Las ocasiones siguen llegando de alguna arrancada que otra de Ainhoa Marín o de algún destello de calidad de Millene, pero la realidad es que la situación parece pintar incluso peor que las dos semanas previas al parón.

El Dépor B asalta el liderato

El Deportivo goleó (6-0) al Bovedana en el duelo correspondiente a la decimocuarta jornada de la Tercera Federación. Paula Monteagudo confirmó su buen momento con un doblete y en su cuenta particular ya acumula catorce dianas. Le acompañaron en el casillero de los goles Laura Otero (2), Michi Apóstol y Noe Mayo.

Esta victoria, unida al empate del Sárdoma y a la derrota del Olímpico de León, deja al Dépor B líder en solitario de la categoría con 34 puntos.