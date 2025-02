En busca de la tercera consecutiva

Es la hora de ratificar el buen momento que atraviesa el Deportivo; de dar un golpe sobre la mesa y demostrar que este equipo es de Primera. Y qué mejor manera de hacerlo que contra el Valencia, rival ante el que se inició una era de bonanza —a nivel de fútbol y de clasificación—, pero ahora en la jornada 17.



Eso sí, haber ganado en su día en el Antonio Puchades (0-2), no da derecho al equipo de Fran Alonso a aflojar y a creer que será un partido plácido, sino todo lo contrario. Porque desde aquel 18 de diciembre, que enfrentó a Valencia y Dépor, han cambiado muchas cosas en el conjunto che.



Sigue siendo colista y la salvación todavía aparenta una carambola imposible para el Valencia, pero hasta que las matemáticas no digan lo contrario, las de Cristian Toro buscan aferrarse a un clavo ardiendo.



Lo cierto es que desde el duelo ante el Deportivo, es decir, en las últimas cuatro jornadas, han puntuado más que nunca. Una victoria (0-1 al Levante) y un empate (1-1 en casa del Madrid CFF), le colocan ahora con seis puntos en su casillero, a nueve de la zona segura que marca el Betis con 15 puntos.



Por si no fuese suficiente peligro, las de Toro se hacen mucho más fuertes lejos de su feudo. De los seis puntos que atesoran, cinco los han cosechado como visitantes. Y es que la llegada del argentino al banquillo valencianista ha venido cargada de esperanza.



Antes, se veía un esquema desestructurado, sin ideas y sin armas a nivel táctico. Aún así, su bagaje goleador es demasiado pobre para aspirar a mantener la categoría: solo cinco goles a favor en 16 partidos desenmascaran a un Valencia con muchos problemas de cara a puerta.

Seguridad atrás



No le ocurre lo mismo en su propia área, donde muestra un poco más de contundencia. Con Claudia Florentino como líder de la zaga, acompañada de la experiencia de Marta Carro, conforman la mejor dupla valencianista, aunque la tarea de seguir achicando el agua cada vez es más compleja. Les ayudaba hasta ahora Enith Salón, firmando unas actuaciones que permitieron al conjunto che no ampliar el casillero de los goles en contra (26). No podrá contar Toro con la meta campeona del mundo, baja por una lesión en el muslo derecho.

Ausencias de peso



Y quien tendrá que lidiar también con tres bajas será Fran Alonso, dos de ellas con influencia directa en el esquema utilizado hasta ahora: Henar y Marina Artero, así como el reciente fichaje, Nkor.



El técnico madrileño confirmó ayer que las tres jugadoras arrastran unas molestias que no les permitirán están al cien por cien ante el Valencia. De esta manera, es probable que en su lugar, salten al césped como titulares Eva Dios y Lucía Martínez.

Un Valencia impredecible con cinco fichajes

Uno de los principales problemas a los que se tuvo que enfrentar el Valencia en la primera vuelta de esta temporada, fue a una plantilla corta para afrontar una liga cada vez más igualada.



Son varias ya las campañas en las que el conjunto che se estuvo codeando con el descenso, aunque hasta ahora, siempre logró salvar la categoría con apuros.



Quizás pueda sorprender que sea el Valencia quien cierre la clasificación de Liga F, sobre todo si se analiza el nombre de sus jugadoras una por una. Pero en una liga en la que el físico de las jugadoras cada vez importa más, el castigo de una plantilla muy corta llega en forma de derrotas.



El club prometió fichajes, y en este mercado de invierno cumplió su palabra con creces. Cinco incorporaciones le convierten en el equipo con más fichajes en esta última ventana invernal.



La primera fue Emma Martín. La mediocentro de 22 años, procedente del Barcelona B, destaca por su capacidad de asociación.



Le siguó Sarah Hagg, central que militaba en el South Georgia Tormenta, de la USL League One, tercera división de Estados Unidos.



Amirah Ali, extremo muy vertical, firmó hasta junio de 2026 para reforzar la delantera, procedente del San Diego Wave de la NWSL.



El cuarto fichaje fue el de Bénédicte Simon, lateral diestra que llegó del Racing Power, de la máxima categoría de Portugal.



Y el último refuerzo, al menos hasta ahora, es el de Ezekiel Monturayo, internacional nigeriana que podría debutar ante el Dépor.