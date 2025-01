Ainhoa Marín: "Mañana se verá que el Dépor quiere seguir estando en Primera"

Ainhoa Marín, que fue elegida premio Estrella Galicia a mejor jugadora del mes de diciembre por la afición deportivista, compareció en rueda de prensa para analizar la situación del equipo y su momento de forma individual.

Premio Estrella Galicia: "Estoy muy orgullosa. Creo que, tanto el equipo como yo individualmente, en los últimos partidos de diciembre competimos de verdad, y eso la afición lo ha visto".

Su estado de forma: "Me dio un poco de rabia el parón porque venía muy bien. Creo que lo sigo estando pero sí que me hubiera gustado continuarlo, aunque espero hacerlo ahora. Me veo muy bien, físicamente me veo mejor que nunca. También se está haciendo un trabajo muy importante en el Dépor con nuestra nutri, los preparadores…".

Mentalidad del equipo: "El último partido fue duro, pero creo que hemos querido encontrar soluciones ante lo que nos pasó y la unión del grupo es lo más fuerte que tenemos. Creo que mañana vamos a responder con algo que necesitamos, mañana se verá que el Dépor quiere seguir estando en Primera División".

Levante, rival directo: "Va a ser complicado, va a ser muy importante el competir, el estar presente en el partido y no pensar en nada más. Hay que ganarlo. No veo nervios en el equipo".

Llamamiento a la afición: "La afición siempre responde, no sé como les cuadrará el horario, pero yo confío en que va a haber gente por el partido que es. De hecho mis padres, sin decirme nada, se cogieron un vuelo y se vienen mañana así que espero que más gente como mis padres lo sientan así y vengan.

Salir del descenso: "No lo he pensado, la verdad. Estoy pensando en mejorar las cosas que nos están costando como equipo y a mi como persona individual, no estoy pensando en la clasificación".

Carencias del equipo: "Creo que nos falta esa concentración, sobre todo cuando el físico no nos llega. Vamos a dar un paso adelante, hemos hablado las cosas, las estamos trabajando y va a llegar eso. Espero ver esa responsabilidad de equipo, de concentración e ir a por todas sea el minuto que sea".

Optimismo de Fran Alonso: "Tal cual hace sentir eso en las ruedas de prensa, a nosotras lo mismo. De hecho después de cada entreno o partido nos contagia esa creencia, cómo confía en nosotras, en el equipo".