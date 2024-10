Ainhoa Marín: “La lesión me ha venido bien para fortalecer la rodilla”

Será este un domingo de emociones fuertes para Ainhoa Marín (Badalona, 2001). La extremo jugará en su barrio, a cinco minutos de casa. Un partido que afronta en un buen momento personal, con la titularidad ya recuperada tras sufrir una lesión en la musculatura isquiotibial que paradójicamente no le ha venido mal. Dedicó esa semana y media alejada del césped a fortalecer una rodilla que no acababa de estar en su punto óptimo.

Vienen de golear al Sporting. ¿Qué importancia le dan este año a la Copa?

Queremos llegar lejos, llevar el nombre del Dépor a lo máximo que se pueda. Siempre intentamos competir, pero este año vamos con otra motivación. Además son partidos que sirven para tener rodaje todas.

En liga se perdió por lesión el debut ante el Barça. ¿Cómo lo vivió desde fuera y que sensación le dejó el equipo?

Estaba muy nerviosa porque sabía que me tocaba vivirlo desde otra parte. Estuve toda la semana buscando como podía ayudar. Y en el campo, mucho orgullo. En el descanso lo primero que hice al entrar al vestuario fue decir que estaba súper orgullosa, que en la grada se palpaba eso. Hicimos un gran partido contra un rival muy duro y eso nos hizo empezar la Liga de otra manera, respirando un buen ambiente a pesar del resultado.

Lo último han sido dos empates en Riazor. ¿Qué hizo bien el equipo y qué le faltó?

Competir, algo que creo vamos a hacer contra todos los equipos. Nos falta un poco que esa probabilidad caiga hacia nuestro lado. Ya se nos está quitando ese lastre de ser un recién ascendido, de verte un poco inferior. Evidentemente vamos con respeto a los rivales, pero afrontamos cada entrenamiento con una ilusión tremenda por conseguir el fin de semana nuestros primeros tres puntos.

Ante el Athletic disfrutó de su primer partido completo. ¿Cómo se sintió?

Salí y lo primero que le dije a la ‘nutri’ fue “gracias”, porque la alimentación es el único hábito que he cambiado y veo que estoy respondiendo muy bien. Me veo con mucha energía, que aguanto bien entre esfuerzos y me recupero fácil. Una vez en frío estás cargada, pero me encuentro muy bien.

¿Qué cambió de la alimentación y cuándo?

Es cosa de esta temporada. Saber un poco que combinar, que ciertas cantidades son excesivas. Por ejemplo, que igual eran muchas proteínas o carbohidratos. La idea es controlar que estoy comiendo y que estoy combinando. El Dépor ha tenido el acierto de incorporar en nuestro cuerpo técnico a una persona que lleva esto muy bien. Porque es además la manera en que lo hace, ya que estos temas según como se enfoquen pueden llegar a obsesionar. Andrea lo está gestionando muy bien.

¿Días de descanso como el del miércoles son de cero actividad o de descanso activo?

Nuestra readaptadora Patri nos envía el protocolo que hay que llevar de estiramientos, de movilidad. Nos rige unas ciertas bases para estar un poco activo, no en el sofá sentado. La gente se lo está tomando muy en serio y eso es lo que nos va a hacer dar mejores versiones. Hemos dado un paso muy importante, que hacía falta en una Liga como ésta.

¿Cree que el hecho de tener a profesionales como esos todavía marca la diferencia con otros equipos de la Liga F?

Cien por cien. Incluyo al staff, que está logrando algo muy difícil, convencer al jugador de lo que proponen. Cada plan de partido que estamos haciendo nos motiva y creemos en él. Eso hace que luego en el campo notes que estás preparada para cualquier situación. No te sientes con esa incertidumbre de ‘¿ahora que hago?’. Nos lo están transmitiendo con la claridad que necesitamos.

Esta jornada se enfrentan al Levante Badalona. Imagino que será especial.

Para mí sí. Estuve un año jugando en ese campo, en el Seagull, y tengo muchísimas ganas. Es mi ciudad, mi barrio, vivo a cinco minutos de ese estadio. El rival, aunque ha estado poco en Primera, tiene muy buenos números. Es un equipo que hay que tener en cuenta, con futbolistas muy buenas y una manera de jugar con la que interpretan lo que deben hacer y encuentran fácil a la jugadora libre. Quieren buscar constantemente superioridades. Va a ser un partido chulo de ver, bonito y muy competido.

¿Hay algo de ansiedad por esa primera victoria?

Nada, nada, de verdad que nada. Lo primero que dijimos tras el partido contra el Athletic -que fue un buen punto pero por el contexto te genera una crispación porque lo tenías ahí- fue ‘es que va a llegar, lo sabemos’. Cuando confías en lo que estás haciendo, no hay agobios. El fútbol te va a devolver lo que le estás dando. No tenemos prisa. Esperemos que sea este fin de semana, pero sino será el siguiente. Y sino, el siguiente. Es cuestión de darlo todo desde el lunes y luchar cada fin de semana.

En el verano de 2023 fue operada del menisco y su siguiente lesión ha sido la del isquiotibial esta pretemporada. ¿Cómo está ahora?

La pequeña lesión del isquio vino un poco por esa rodilla, que no me estaba respondiendo muy bien. No acababa de coger fuerza y al final acababa compensando. Eso me afectó al isquio de la otra pierna. Fue un acierto y me vino bien parar para poder centrarnos en esa rodilla, en tener una buena mecánica y ganar algo de fuerza. Hice ejercicios que me sentaron bien y a raíz de ese parón he notado una mejora muy importante. Ahora mismo tengo cero dolor, así que ojalá me dure mucho tiempo.

¿Tuvo algo de temor en este último regreso?

Sabía que estaba muy recuperada, que lo podía dar todo. Sé que hubiese respondido bien incluso de inicio contra el Atlético, pero había que ir con cautela, tampoco se puede pasar de nada a todo. Pero no tuve nada de miedo y me noto muy bien. Habíamos hecho un buen trabajo en esa semana y media de parón que tuve.

Meses después de llegar, en marzo de 2022, renovó hasta 2025. No ha habido más noticias desde entonces. ¿Se ve el próximo año en el Dépor?

Mi prioridad y lo primero a lo que voy a atender es a mi club, al Dépor. Mi prioridad es estar aquí. Tampoco sé lo que va a pasar o lo que no, pero estoy muy a gusto aquí.



Si echa la vista atrás, ¿qué grado de satisfacción tiene con su carrera hasta ahora?

Uf, yo nunca me hubiera imaginado lo que estoy viviendo ahora. ¿Sabes qué pasa? En este trayecto he tenido muchos altibajos de replantearme cosas, de ver si el fútbol era mi vida o no. Como he flaqueado mucho, nunca me he visualizado como estoy ahora, en un equipo de Primera División con todas las facilidades del mundo, dando un salto de profesionalización tremendo, increíble. Estoy viviendo mi mejor vida, la que toda futbolista desea. Mi satisfacción es bastante alta. Me dedico a lo que quiero y tengo tiempo para estudiar. Puedo además tomármelo con cierta tranquilidad, que a lo mejor otra persona en mi caso no podría porque necesitaría estudiar para ponerse a trabajar y tener una independencia.

¿Cuándo se replanteó estas cosas? Porque hace un par de temporadas ya estaba ganando el trofeo a mejor jugadora de la segunda categoría por su buen hacer en el Dépor.

Fue antes de eso. Llegué a estar un poco estancada en Barcelona y el Dépor me devolvió la ilusión. Por eso digo que le debo mucho a este club y lo voy a escuchar antes que a otros. Sé que me tienen en estima y eso es importante reconocerlo y estoy agradecida.

¿En qué le gustaría seguir dando pasos adelante?

Uf, en muchas cosas (ríe). En una mejor interpretación del juego, que es lo más difícil. Poder interpretar bien cuando se requiere esa intensidad alta de juego y cuando no. Físicamente también, que es en lo que me estoy centrando ahora. El golpeo con la izquierda, etc.

Estar en la Liga F es otra dimensión en cuanto a difusión. Todos los partidos televisados, salen en un videojuego, etc. ¿Cómo lo lleva?

Aún no me lo creo. Me costó asimilarlo antes del partido ante el Barça, que estábamos en Liga F. Era algo con lo que había soñado estos tres años en el Dépor. Tener este inicio me ha servido para asentarme en la categoría y saber que estamos al nivel. Ahora ya te digo que que el Dépor Abanca es un equipo de Primera División. Lo tengo más claro que nunca.