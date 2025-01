MI VIDA EN BLANQUIAZUL | Óscar Cedeira: “Hago 130.000 kilómetros al año; con el Dépor, muchos pero menos de los que me gustaría”

(Transcripción de Armando Palleiro)

Nací en Madrid y de pequeño me fui a vivir a Arteixo, mi abuela y mi padre fueron los que más me inculcaron el sentimiento deportivista.



No teníamos las facilidades que hay ahora mismo para ver el fútbol; de hecho, uno de los primeros recuerdos que tengo es con mi abuela con la radio encima de la mesa del comedor y escuchando los dos el partido del Deportivo. Tendría ocho o diez años pero ya me gustaba mucho estar pendiente del equipo.

Iba a al estadio en principio con mi padre cuando era un niño, pero poco después ya nos reuníamos los amigos de Arteixo para desplazarnos en bus los días de partido.



Apenas teníamos doce o trece años y la verdad es que era toda una aventura para nosotros ir a Riazor; nos desplazábamos en bus y ya en A Coruña veíamos al equipo desde la grada de Especial Niños, para nosotros era un día de fiesta y de ilusión.



El ambiente en aquella grada era increíble, no recuerdo algo parecido, teníamos muchas ganas de ver al Deportivo.



De pequeño me encantaba también el Teresa Herrera, la manera en la que se vivía en Riazor. Toda la gente iba al fútbol con un espíritu festivo excepcional, con bocadillos y empanadas... El Dépor estaba en Segunda y podíamos ver a los mejores equipos de Europa, no solo a Madrid, Barça o Atlético sino también al Bayern de Múnich, al Milan, al Liverpool... Cuando eres niño y ves aquello no lo puedes olvidar. Impresionaba el nivel del torneo.



El sentimiento deportivista es algo que tengo siempre presente en mi vida, llevo tatuado en la piel al club desde hace años; no voy a decir que es lo más importante en la vida porque hay asuntos de mayor calado pero sí que creo que es la más importante de las menos importantes, como suele decirse habitualmente.



Desde hace diez o doce años vivo en Ciudad Rodrigo y me sorprendió que hubiese aficionados del Deportivo, al final nos juntamos los suficientes para montar la peña Miróbriga. El pasado domingo estuvimos en Burgos.



Con el camión hago unos 130.000 kilómetros al año; con el Dépor, muchos pero menos de los que me gustaría. No me quejo porque últimamente puedo ir bastantes veces a ver al equipo.