Sito Zoubir: "Cuando te esfuerzas tanto y solo te dan 15 minutos..."

En poco más de un año, Sito Zoubir, que creció en el Sporting Meicende, ha formado parte de tres equipos de Tercera Federación. El primero fue el Betanzos, el que apostó por él cuando era jugador de Segunda Futgal. El pasado verano lo fichó el Atlético Arteixo, pero no consiguió convencer a Juan Riveiro para contar con más minutos. Hace unas semanas, el Silva llamó a su puerta y no dudó en aceptar la propuesta. Este sábado afrontará un partido especial: el Silva-Arteixo.

¿Qué tipo de encuentro espera el sábado?

Un partido igualado entre dos equipos de A Coruña entre los que hay rivalidad. Espero que haya mucho sacrificio por parte de los dos equipos.

¿Qué equipo llevará la iniciativa en el juego?

No me importa cuál de los dos equipos lleve la iniciativa en el partido. Lo único que me importa es que el Silva consiga los tres puntos.



Ha estado unos meses en el Arteixo y conoce bien tanto al entrenador como a los jugadores. ¿Qué versión del rival espera?

El Arteixo es un equipo con buenos jugadores a los que no les peso el balón en los pies. Es un equipo que arriesga mucho en la salida de balón y el sábado me espero esa versión del Arteixo.

¿El campo de A Grela puede jugar en contra de la propuesta del Arteixo?

En mi opinión, un equipo debe ser siempre profesional y tiene que saber adaptarse a cualquier campo. Si hay balón y campo, lo hay todo para jugar el fútbol.

Si Sito marca el sábado, ¿lo celebrará?

La celebración es lo de menos. Lo importante es darlo todo por el Silva y si es marcando algún gol, mejor.



Aunque fue una etapa muy breve de apenas cuatro meses, ¿de qué le sirvió su paso por el Arteixo?

Valoro mucho y estoy agradecido por haber compartido vestuario con buenos jugadores, como Pablo Naya, David Rojo o Iván Dopico, de los cuales he aprendido bastante a base de consejos y juego.

¿Cree que tuvo las oportunidades que merecía?

Desde mi punto de vista era consciente de que podía haber aportado mucho al Atlético Arteixo, pero esto es fútbol.

¿Por qué le costó tanto adaptarse al equipo y tener más minutos?

Supongo que soy un jugador más directo, más ofensivo y no valía para el estilo de juego del míster.

¿Le perjudicó el sistema con dos delanteros y sin extremos puros por el que apostó el Arteixo?

A mí, a nivel personal, no me perjudicó jugar sin extremos; perjudicó al equipo. Yo puedo jugar en las tres posiciones de arriba.

El Arteixo es penúltimo a tres puntos de la permanencia. ¿Por qué tan malos resultados?

Es una pena porque es un equipo que tiene buenos jugadores y, en mi opinión, no se merece estar tan abajo en la clasificación.

¿Cómo era el ambiente en el vestuario teniendo en cuenta que estaba en la parte baja de la clasificación?

Había buen ambiente y, de hecho, no había ningún tipo de negatividad; todo lo contrario. Los compañeros entrenaban más duro para salir adelante y eso era algo muy positivo.



¿En qué momento decide Sito Zoubir que no quiere continuar el resto de la temporada en el Atlético Arteixo?

Cuando te esfuerzas y trabajas tanto para que llegue el partido y poder disfrutar, ayudar al equipo y que solo te den 15 minutos... Lo respeto pero no puedo estar en esa dinámica. Veía que podía dar mucho al equipo y pensar en ello me hacía sentir mal.



¿Qué equipo se ha encontrado desde su llegada al Silva?

La primera sensación ha sido muy positiva. Me he encontrado un equipo de guerreros y buenos compañeros.

¿Qué le convenció del Silva?

Creo que es un equipo en el que puedo jugar como a mí me gusta. La propuesta del Silva se adapta bien a mis características.



¿Qué es lo que más le ha llamado la atención de su nuevo equipo?

El trabajo duro de todos los compañeros. Lo dan todo en los entrenamientos y en los partidos.

¿Le ha sorprendido especialmente alguno de sus nuevos compañeros?

Son todos muy buenos, pero si tuviese que destacar a uno por lo que he visto hasta ahora diría Bugy, el portero. Está a un nivel muy alto.

Por el momento ha jugado dos partidos de suplente. ¿Cómo han sido las primeras sensaciones como jugador del Silva?

No estoy en mi mejor versión ahora mismo. Tengo que trabajar más duro y dar mucho al Silva.

¿Qué le ha pedido el técnico Iván Sánchez en los dos encuentros que ha jugado?

Me imagino que me pide lo mismo que al resto de mis compañeros: trabajo y sacrificio.

¿En qué posición o posiciones le va a utilizar su nuevo míster?

Extremo y delantero. Puedo aportar en las dos posiciones, no tengo ningún problema en adaptarme a lo que me pida Iván.

¿Qué objetivo se marca con el Silva lo que resta de temporada a nivel individual y colectivo?

A nivel individual, mi objetivo solo es disfrutar y dar lo mejor de mí al Silva. A nivel colectivo, que todo el esfuerzo del equipo valga la pena y que el Silva esté entre lo mejores.



En solo un año ha estado en tres equipos de Tercera: Betanzos, Arteixo y Silva.

Cuando me fichó el Betanzos jugué muchos minutos aún llegando de Segunda Galicia. Luego tuve una lesión que me apartó meses y ahí cambió todo. Si juegas y aportas, bien; y si no juegas, fuera. Es algo normal si no tienes nombre en esta categoría. Esta temporada, en el Arteixo, en mi opinión lo hice bien, pero no estaba en mi mano jugar o no.

¿Cómo fue su primera temporada en Tercera Federación con el Betanzos? ¿Qué pudo aprender allí?

Tuve a Noé López de entrenador, que me enseñó a ser mejor jugador. Me dio pena que lo echaran de esa manera después de tanto trabajo duro. Llevó al equipo desde Primera Futgal a Tercera Federación. Es un entrenador que dio mucho al Betanzos y que hacía mejor a cada jugador. Aun así lo echaron de malas maneras. En ese barco éramos todos responsables de esa situación. Noé López lo dio todo y ni las gracias le dieron.

¿Qué diferencias encuentra entre la Tercera Federación y las categorías regionales en la que jugaba antes?

La profesionalidad y dedicación. En Tercera es todo más profesional.

El club que le llevó a que recibiese la primera llamada de un equipo de Tercera fue el Meicende.

El Meicende es mi equipo, el club de mi barrio. Aquí crecí, aquí tengo a mis amigos. Siempre estaré agradecido al Meicende porque gracias a las tardes de fútbol que viví allí pude alejarme de la mala vida y crecer sin distracciones. Le tengo mucho aprecio a mi equipo.

Con 23 años, ¿qué objetivos se marca Sito en el fútbol a medio-largo plazo?

Mi único objetivo es jugar y hacer feliz a mi madre y a mi padre, que me siguen a todas partes.

¿Es un jugador de manías?

La noche anterior a los partidos siempre ceno en el Kebab Maroua. Si no lo hago, no me sale bien el partido.

Además de jugar al fútbol, ¿a qué se dedica Sito Zoubir?

Por las mañanas estudio y por las tardes y los fines de semana, cuando me lo permite el fútbol, trabajo con mi padre en el Kebab Maroua.

¿Practica algún otro deporte?

Solo juego al fútbol, pero soy un apasionado de las artes marciales mixtas.