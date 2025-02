Saúl Craviotto: "No hace falta que nadie te cuelgue una medalla para sentirte exitoso"

El piragüista español Saúl Craviotto, seis veces medallista olímpico, destacó este lunes que el éxito es "la consecución" de un propósito, porque "no hace falta que nadie te cuelgue una medalla al cuello para sentirte exitoso."



Craviotto, que presentó su documental Informe Plus: Craviotto, de Movistar, explicó que espera que la película muestre "una historia de superación, de éxito, pero sobre todo de un peaje con muchos momentos duros y sacrificio".



"La felicidad de la victoria es algo momentáneo. Cuando consigues una medalla olímpica es una sensación de alivio, todo ha merecido la pena. Haces feliz a mucha gente. Es una sensación de mucha felicidad que dura una semana o un mes. Luego vuelves a poner los pies en el suelo. A tu rutina, los niños al cole, atascos... Lo que realmente te hace feliz es la ilusión de ir a por algo. El éxito es la consecución de ese propósito. No hace falta que nadie te cuelgue una medalla al cuello para sentirte exitoso." amplió Saúl Craviotto sobre su éxito deportivo y personal.



"Es una aventura, es un viaje. Lo que más valoro de esta carrera deportiva es toda la gente que me ha acompañado. Lo más importante en la vida, no para encontrar el éxito, para encontrar la felicidad, es tener un propósito. Algo por lo que luchar. Lo he visto bastante claro en mi carrera deportivo y he tenido la humildad suficiente para rodearme de un buen equipo. Es lo que más valoro de mi carrera" desarrolló el deportista español.



Momentos previos a la reproducción del documental en el Espacio Movistar, en Gran Vía, Saúl Craviotto habló sobre su rutina de trabajo durante sus casi 20 años de carrera deportiva.



"Creo más en la disciplina que en la motivación. La motivación está sobrevalorada. De 365 al año, igual me paso 300 desmotivado, sin ganas de ir al agua a sufrir, a poner el corazón a 190 pulsaciones de media, tolerancia láctica... Soy más creyente de la disciplina", sentenció Craviotto.



El deportista, que en 2018 participó en el concurso de cocina 'Masterchef Celebrity', del que resultó ganador, afirmó al respecto: "La gastronomía es algo que nos gusta a todos" y dijo que "gracias al programa" accedió "al hogar de las personas" y conocieron su deporte.



Saúl Craviotto quiso recalcar la importancia del apartado psicológico en el deporte, independientemente de la disciplina en que se compita.



"La salud mental para cualquier trabajo es algo básico. Tenemos que escucharnos a nosotros. Cuando el cuerpo te manda señales, a veces es bueno parar y respirar. Es un básico. Si estás pasando por un mal momento y estás pasando por problemas de estrés, de ansiedad, tienes que dejar el ego aparte y dejarte ayudar" amplió el medallista.