Carlos Alcaraz: "Renunciar a Barcelona es complicado pero mi 'feeling' no es el correcto"

"Mi objetivo es ir a Madrid pero de momento no lo tengo nada claro"



El tenista español Carlos Alcaraz explicó este lunes en las instalaciones del Reial Club de Tennis Barcelona-1899, club que organiza y acoge el Barcelona Open Banc Sabadell-71º Trofeo Conde de Godó, que renunciar al Godó es "complicado" para él y para su entorno pero que, pese a que las imágenes de las pruebas médicas son "positivas", no son correctas por contra las sensaciones que tiene en pista cuando golpea de derechas.

"Las imágenes son positivas pero mi 'feeling' no es el correcto. Es lo que hay. Noté otra vez (dolor) y cuando iba incrementando la intensidad de la derecha iba notando cada vez más molestia. Fue una decisión difícil, es un torneo muy importante para mí, muy especial. Y tomar la decisión de no poder jugar el Godó fue complicado para mí, para mi familia y para mi equipo", explicó en una comparecencia sin preguntar.

"Como sabéis no voy a poder jugar en Barcelona pero he querido venir a explicarme con mis propias palabras aquí en persona, porque es un club en el que he vivido gran parte de mi vida. Quería comentaros mi situación actual. Empieza en Montecarlo, en el primer entrenamiento, y después de una hora sentí una molestias bastante importante en el antebrazo. Pensaba que no iba a ser gran cosa, pero con el equipo y fisio lo fuimos tratando, haciendo pruebas precisas para ver qué tenía. Y no pude jugar por plazos en Montecarlo", aportó.

"Volví a casa a ver si con recuperación y días, con paciencia y entrenamiento, podía llegar a Barcelona de la mejor manera posible. Me hice una prueba el sábado por la mañana que dio imágenes bastante positivas, me dio esperanza para jugar el torneo. Pero el domingo, que era la prueba de fuego, el primer día que golpeaba de derechas después del entrenamiento de Montecarlo, no fue como esperábamos", añadió.

Sin poder jugar en Barcelona, confía poder jugar el Mutua Madrid Open pero, por ahora, no puede confirmarlo. "Ahora mismo tengo puesto el cien por cien en recuperar, tengo un poco más de margen. Mi objetivo es intentar ir al Mutua Madrid Open, pero no lo tengo nada claro de momento. Me dijeron unos plazos que he cumplido muy bien y no tengo buenas sensaciones", se sinceró.

"No quiero precipitarme y decir que estaré en el Mutua al cien por cien, pero esa es mi intención. Vamos a entrenar para que las sensaciones mejoren y sean las correctas para jugar. Ojalá pueda jugar en Madrid y disfrutar de la gente de casa, también en un torneo súper especial para mí. Ojalá que pueda disfrutar de todos y del cariño en Madrid. Ojalá que todo vuelva a ir en un buen camino", deseó, en este sentido.

PREFIERE EL ORO OLÍMPICO A GANAR ROLAND GARROS 2024



Más tarde, en un acto con Isdin para presentar el fotoprotector 'FusionWater Magic by Alcaraz', aseguró que preferiría ganar este año el oro olímpico en París 2024 que no Roland Garros. "Me quedaría con el oro olímpico porque es un torneo que se juega cada cuatro años y llevar un oro o una medalla a tu país es una de las cosas más grandes que hay. Me quedaría con el oro olímpico antes que con el Roland Garros", explicó.

Y eso que Roland Garros es un torneo que desea y anhela. "Es uno de los torneos que más ilusión tengo por ganar. Es uno de los objetivos del año, sin duda. Intentaré coger ritmo, en tierra no he jugado ningún partido. Intentaré estar en ese Grand Slam, los españoles se llevan muy bien con el torneo y ojalá pueda estar mi nombre entre los de los ganadores, junto a otros españoles", se sinceró.

Todavía sobre los Juegos de París, repitió que sueña con poder jugar el dobles junto a Rafa Nadal. De momento, está contento de verle entrenar en Barcelona y poder jugar el torneo, salvo contratiempo. "Me alegra ver a Rafa en la pista y verle competir otra vez. Ha luchado meses para volver a pista y poder disfrutar de la competición, muy contento por ello. Ojalá pueda volver a jugar contra él, ha sido y es mi ídolo, da gusto jugar contra él porque significa que has cumplido tu sueño, y luchado mucho para conseguir luchar contra tu ídolo", valoró.

En cuanto a perderse un hipotético cruce de 'semis' en el Godó contra el balear, negó estar pensando en ello. Lo que más le duele de perderse el torneo barcelonés es no poder jugar ante su público e intentar ganarlo por tercera vez consecutivo.

"A unas semifinales de un 500 no es fácil llegar, no doy por hecho que voy a llegar a semifinales o una final. Hay jugadores que te pueden ganar perfectamente. No pensaba en jugar esas semis con Rafa sino que iba a venir aquí a dar lo mejor de mí en cada partido. Me da rabia no poder disfrutar de la gente de Barcelona y de jugar en mi país. Llevo esperando todo el año para estos torneos y que puedan venir mis amigos y familia. No poder hacerlo es lo que más rabia me ha dado", explicó.