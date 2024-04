Craviotto: “Esto es un sueño, serán mis quintos Juegos”

Saúl Craviotto aseguró que está viviendo “un sueño” porque los de París 2024 serán sus quintos Juegos. El quíntuple medallista olímpico y cuatro veces campeón mundial, de 39 años, dijo en un acto publicitario que confía en dar “una alegría a España” y ganar su sexta medalla en unos Juegos, lo que le convertiría en el deportista español con más metales olímpicos, por delante del gallego y también piragüista David Cal, con el que está empatado.



A 93 días del inicio de los Juegos de París, confesó que espera conseguir el oro y que va “a por todas”.



“Está siendo un año bastante intenso y tenemos ganas de demostrar todo lo que llevamos preparando”, añadió.



Craviotto no descartó que estos sean sus últimos Juegos: “Es un poco ver el día a día, hay que tener propósitos e ilusiones, y si después de París veo que no me revuelve nada, que ya es más de lo mismo, pues igual tomo la decisión”, zanjó el palista ilerdense.



El quíntuple medallista olímpico volverá a compartir el K4 500 metros con el betanceiro Carlos Arévalo, Marcus Cooper y otro gallego, Rodrigo Germade, subcampeones en Tokio 2020 y vigentes campeones mundiales, que lograron la plaza olímpica en el selectivo nacional disputado recientemente en el embalse de Pontillón de Castro, en Verducido (Pontevedra).



El K4 de Craviotto, Arévalo, Cooper y Germade superó a la embarcación de Álex Graneri, Lázaro López, Pelayo Roza y Carlos García con menos de un segundo de ventaja, mientras que Perucho Pérez, Juan Oriyes, Enrique Adán y el también betanceiro Iván Fernández fueron terceros a casi dos segundos de los favoritos y ganadores. l