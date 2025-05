Pau Gasol recibe del Ayuntamiento de Barcelona la Medalla de Oro

El exjugador internacional español y campeón de la NBA Pau Gasol ha recibido este martes la Medalla de Oro al Mérito Deportivo del Ayuntamiento de Barcelona, en un emotivo acto institucional que se ha celebrado en un Saló de Cent abarrotado para rendir homenaje a uno de los grandes deportistas que ha tenido la ciudad.



“Es un día muy emotivo y especial, porque voy a recibir esta distinción de la ciudad de Barcelona, en esta sala tan magnífica y este edificio tan especial”, ha afirmado Gasol al inicio de su alocución.



El expívot del Barça y de Los Ángeles Lakers, de 44 años, ha recordado que, “al final, todo lo que vale la pena en la vida es difícil de conseguir, requiere de ayuda, de cooperación y del involucramiento de todo el mundo, porque no se consigue solo”.



“Yo he tenido la suerte de tener grandes compañeros de viaje y una gran familia que me ha guiado y me ha enseñado”, ha afirmado el exjugador catalán, que ha estado acompañado de su mujer Catherine McDonnell y de dos de sus tres hijos, de sus padres y de amigos y excompañeros de profesión como Juan Carlos Navarro o Álex Mumbrú o exentrenadores como Aíto García Reneses o Joan Montes.



Precisamente Montes, el técnico que le hizo debutar en el Barça, y Agustí Gasol, padre del jugador, han subido al atril para dedicarle unas palabras al homenajeado, después de que el acto arrancara con ‘La Bohème’ de Giacomo Puccini, interpretada por el tenor Jordi Cortada y la pianista Laura Andrés, para dar paso al discurso del alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.



“Es difícil emocionar a alguien a quien los Lakers han retirado la camiseta y ha recibido un premio Laureus o un premio Príncipe de Asturias, pero lo vamos a intentar”, ha avisado al inicio de su parlamento Collboni, quien ha explicado que el pleno del consistorio barcelonés ha acordado otorgarle la medalla de oro a Gasol “por unanimidad de todos los grupos municipales”.



“Es un premio al jugador de baloncesto más universal y más exitoso. A un deportista brillante y un competidor voraz. Al mejor embajador del baloncesto barcelonés, catalán, español y europeo”, ha remarcado Collboni.



Y es que Pau Gasol, actualmente miembro de la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional, lo ganó prácticamente todo como baloncestista profesional.



Dos anillos de campeón de la NBA con Los Ángeles Lakers (2009 y 2010); tres Ligas ACB (1999, 2001 y 2021) y una Copa del Rey (2001) con el Barça; y un Mundial (2006), tres Eurobaskets (2009, 2011 y 2015) y tres medallas olímpicas (plata en Pekín 2008 y Londres 2012 y bronce en Río de Janerio 2016) con la selección española componen su brillante palmarés.



Además, fue seis veces All-Star de la NBA, una vez MVP del Mundial (2006), dos veces MVP del Eurobasket (2009 y 2015) y una vez MVP de la Copa del Rey (2001), y también es el máximo anotador histórico del Eurobasket.



“Siempre se ha dicho de mí que he tenido la cabeza muy bien amueblada, aunque no es fácil en la vida encontrar el equilibrio entre la confianza, la ambición y el tener sueños y hacerlo con humildad y teniendo los pies en el suelo”, ha explicado Gasol a los jóvenes baloncestistas del Ciutat Vella y del Segle XXI, dos clubes barceloneses de base, presentes en la sala.



“Que nadie os diga lo que podéis o no podéis hacer y perseguid siempre vuestros sueños”, ha añadido el mayor de los Gasol, quien ha apuntado que al final “con el éxito viene la responsabilidad” y él la ha ejercido a través de la fundación que lleva su apellido y que trabaja para la prevención del obesidad infantil.



Una labor que Pau Gasol ejerce a caballo entre Los Ángeles y Barcelona, donde tiene fijadas sus dos residencias. Y es que el exbaloncestista catalán ha recordado que, pese a criarse en Cornellà, primero, y en Sant Boi de Llobregat después, nació en Barcelona, en el Hospital de Sant Pau.



“Después escogí vivir aquí. Amo Barcelona y disfruto Barcelona, una de las mejores ciudades del mundo”, ha comentado sobre la capital catalana.



Un detalle que a Collboni no le ha pasado desapercibido. “Si Barcelona es la mejor ciudad del mundo es en parte gracias a personas como tú”, ha sentenciado.