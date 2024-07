A vueltas con las camisetas

LA AFICIÓN DEL DÉPOR YA TIENE GANAS de conocer los diseños de las equipaciones para la temporada 2024/2025. De momento ya ha visto la ropa que usarán los jugadores en los entrenamientos. Y en unos días también se conocerá la que lucirán en los compromisos de la temporada.



Como es habitual, habrá comentarios para todos los gustos. Pero mi pregunta es saber si las nuevas camisetas tendrán tanto éxito como el que consiguió la segunda equipación del pasado curso ‘A DÉ Brasil’. Mira que durante los últimos meses infinidad personas de todas las edades han lucido esta camiseta por las calles de la ciudad. Todo un éxito de ventas, y un verdadero talismán por coincidir con la temporada de los ascensos.



Es de suponer que la afición blanquiazul volverá a volcarse en la adquisición de este tipo de artículos. Y eso que, precisamente, no son baratos. De todas formas, vienen muy bien cuando, por ejemplo, no sabes qué regalar cuando tienes un cumpleaños. Y, cómo no, el club recibirá con agrado todas estas compras. Serán camisetas que no solo se verán por A Coruña, sino también por todo el planeta. En este sentido, el Dépor se puede considerar uno de los grandes de Europa. No creo que en el continente haya muchos equipos que vendan tantas camisetas como el conjunto coruñés.



Esas cifras ya las iremos viendo. De momento, esta semana toca jugar en Ourense y Pontevedra. A ver si en estas ciudades ya podemos ver a los de Idiakez con su renovada equipación.