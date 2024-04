La señal de Yeremay

Llevamos tantos años comiendo fango que tanta buena noticia junta es algo que no recordábamos. A la salida del concurso de acreedores del club o a las últimas renovaciones de Mella, Rubén, Barcia, Ochoa, Kevin... se une ayer la gran buena nueva de la ampliación de contrato de Yeremay hasta 2030.



Me parece digno de felicitación para la dirección general y deportiva. Este es el camino que siempre se ha pedido en el Depor actual, un club que no está al nivel del año 2000, evidentemente, y que debe moverse con inteligencia dentro de sus posibilidades. Renovar bien a la cantera es una de las estrategias de futuro, por los jugadores que se quedarán, siempre identificados con el club y, los que no puedas mantener, dejarán dinero en las arcas de la entidad, que es muy necesario a pesar de contar con el respaldo que tiene la SAD.



Además, renovar a Yeremay es una señal para el deportivismo y para el propio fútbol. Felicidades a Peke, porque es uno de los nuestros, al club y a la afición.