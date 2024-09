Los problemas del Racing con la luz de A Malata

Las aguas bajan revueltas en Ferrol, donde el Racing no termina de arrancar y las multas se suceden porque el estadio de A Malata tiene unas deficiencias de iluminación que no se solucionan. Todo a pesar de que el club alertó ya hace meses sobre un problema que ha encallado entre la burocracia administrativa a pesar de los denodados esfuerzos de la Diputación por articular una solución.

El Concello ferrolano informó este lunes de que ha procedido a remitir al ente provincial el proyecto de renovación lumínica en un estadio que el Racing intenta por todos los medios que no se quede vetusto. Ahora la pelota parece que está en el tejado de la Diputación, pero en realidad ahí ya tenían preparada el crédito disponible para ejecutar la obra de A Malata el pasado mes de junio, en tiempo y hora.