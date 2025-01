El primero en estrenar el nuevo año

Ya está en marcha 2025 y, en los próximos fines de semana, los principales equipos coruñeses volverán a competir tras el parón de Navidad. Y el primero en saltar a la cancha será el Liceo, con un más que interesante partido frente al Reus en Riazor, ya este sábado a las 13.00 horas.



También el Leyma Coruña ya piensa en el compromiso del domingo en el Coliseum frente al líder, Valencia Basket. Por su parte, y debido a que fue eliminado de la Copa del Rey, para ver al Dépor en acción habrá que esperar unos días más.



Con todo, el equipo de Juan Copa espera que le traiga suerte el hecho de ser el primero en empezar. El duelo entre dos de los equipos con más solera del hockey rodado español es muy atractivo. Lástima que ambos no puedan seguir el ritmo de un Barcelona intratable, que tras once partidos no ha cedido un solo punto. Además, mañana recibe al colista, el Vilafranca.



De todas formas, lo que haga el Barcelona no tiene que preocupar demasiado al Liceo. Los verdiblancos tendrán el sábado una buena oportunidad para afianzar la segunda posición.



Eso sí, no lo tendrán fácil frente a un Reus que todavía no ha perdido en lo que va de OK Liga. Eso sí, acumula cinco empates. Unas nuevas tablas el sábado permitirían al Liceo mantener la segunda posición.



Pero los de Juan Copa lo que quieren es ganar. Va en el ADN del equipo. Además, frente a un rival directo y en Riazor, la motivación es todavía mayor.



Se da otra circunstancia, y es que todavía están muchos niños de vacaciones. Sin duda, y teniendo en cuenta que el Dépor todavía no juega y que el Leyma no lo hará hasta el domingo, es un buen plan para acudir en familia al Palacio de Riazor. El Liceo también quiere ver un graderío lleno, que le lleve en volandas hacia la victoria.



Y más frente a un equipo como el Reus. Verdiblancos y rojinegros se han enfrentado en infinidad de ocasiones. La más grande rivalidad del Liceo es con el Barcelona. Pero se puede considerar que la segunda es con el Reus. Así que la emoción está servida en uno de los mejores partidos de hockey que se pueden ver en la actualidad.



Ganar permitiría a los herculinos empezar de la mejor manera posible un 2025 que se les presenta apasionante. Por la OK Liga, por la Champions, por la Copa del Rey...



El Liceo sabe como nadie lo difícil que es ganar títulos. En todas las épocas. Pero, poco a poco, ha conseguido llenar sus vitrinas y dar alegrías a toda la ciudad. Algo que tiene un mérito enorme. Pero, para repetir más gestas, será fundamental contar con una afición grande. El equipo verdiblanco ya la tiene, pero todo se puede mejorar. Así que hay que empezar 2025 a lo grande. Una buena entrada el sábado en Riazor sería un excelente comienzo para un nuevo año lleno de desafíos para el Liceo.