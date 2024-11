OPINIÓN | Al Leyma le falta mucho

El Leyma no dejó esta vez las mejores sensaciones. El equipo coruñés tenía la oportunidad de dar un golpe en la mesa en la pista de un rival directo por la permanencia, el Granada. Y no solo no lo hizo, sino que no lo hizo por culpa de unos últimos minutos repletos de decisiones equivocadas.



Un triple de Jakovics puso a los herculinos siete arriba (62-69) con siete minutos por delante. Todo un mundo en un partido de baloncesto, sí. La ventaja se esfumó en poco más de la mitad del tiempo restante, hasta el 73-73 que anotó Amine Noua a 3:41 de la conclusión. Aún así, Brandon Taylor devolvió la ventaja al Básquet Coruña (76-77) con dos tiros libres y poco más de un minuto hasta la bocina. Una canasta de Jacob Wiley puso por delante de nuevo a los andaluces. Y empezó el cambalache. Brandon Taylor lanzó a la media vuelta desde diez metros sobre el límite de la posesión, al cabo de un nefasto ataque. Augusto Lima reboteó, por fortuna, pero fue incapaz de anotar el fácil tiro bajo el aro. La respuesta de Granada fue un alley oop de Scott Bamforth para Wiley, que el ‘4’ local metió en una espectacular bandeja en suspensión. Con 80-77 a 12 segundos del final, el Leyma necesitaba un triple para prolongar el encuentro cinco minutos más. Taylor cortó la zona hasta debajo del aro y jugó el balón para un Scrubb encimado. El canadiense solo pudo sacarse de encima una pelota que ni se acercó al aro.



Revivir a un rival directo que podía descolgarse no es la mejor noticia. Falta mucho. En doble sentido. El positivo es que faltan muchas jornadas. El negativo, que al equipo todavía le falta mucho para ser capaz de solventar partidos de este tipo.