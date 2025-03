Nadie quiere ser ‘Ese’ equipo

La marcha de Cartagena, Tenerife y Racing de Ferrol había hecho pensar a más de uno que la infartante ‘Liga Hypertensiones’ no sería tan fiera esta temporada, en la que la ausencia de filiales y el pedigrí de los escudos que la visten amenazaba con estirar la clasificación más de lo que venía acostumbrando. Hay gente que no aprende.



En estas ha aparecido el Eldense como esa peligrosa anomalía que viene amargando, y amargará, los domingos de más de un equipo y afición de plata. La sensación con los de Oltra es la típica que se tiene con aquellos que ya han estado muertos, que ya lo habían dado todo por perdido y que se encuentran de pronto con un hilo de esperanza. Un clavo ardiendo al que agarrarse con todo. Ni siquiera el bofetón sufrido en el descuento hace una semana sirvió para tumbarlos. Cómo se levantaron para remontar goleando al Zaragoza dice tanto de los del Nuevo Pepico Amat como los 13 de 21 desde el cambio en el banquillo. O quizá más.



Con la flecha hacia arriba, los alicantinos amenazan con encarecer la permanencia hasta el extremo. Y llegados a este punto, lo peor ya no sería descender, sino el riesgo añadido de convertirse en ‘Ese’ equipo. El equipo que queda registrado en los libros con una marca que perdura en el tiempo. Que se lo pregunten al Deportivo. El conjunto blanquiazul ha protagonizado a lo largo de la historia reciente más excepciones de las que le gustaría. Algunas fueron buenas, como la Liga o el ascenso de Oltra —el fútbol es un pañuelo—, pero otras que probablemente no tardarán en traerse al presente, no tanto: los descensos de 2011 y el 2020, las pérdidas de categoría con más puntos en Primera y Segunda todavía a día de hoy.



Esa presión añadida de verse con la muerte en los talones es peligrosa tanto para grupos inexpertos como puede ser el que dirige Gilsanz o el que ha reunido el Málaga en La Rosaleda, como también para otros proyectos más ambiciosos que partían con idea de ascenso y de pronto se han encontrado con una mano que les ha agarrado el tobillo desde el más allá. Zaragoza, Eibar, Cádiz y, sobre todo, Sporting tendrán que andarse con ojo si no quieren tener que verse arrastrados a una pelea cuerpo a cuerpo con rivales de menos talento, pero más acostumbrados al alambre.



Y es que si tuviera que jugarme algo para el último billete al barro, diría que ‘Ese’ equipo será cualquiera menos el Eldense.