Juan Gauto, argentinidad, regate y buenos referentes

Juan Gauto se puso de largo en Abegondo, a pesar de ya lleva días trabajando con el equipo. Lo presentó el nuevo adjunto a la dirección de fútbol, que así se le llama en el fútbol postmoderno a lo que en el moderno era dirección deportiva. El caso es que Gauto rezumó argentinidad y se refirió sin cesar a los mitos de su país que han pasado por el club. Tiene referencias. Hace unos días este diario ofreció un interesante top-10 liderado por Rafael Franco, uno de los solistas de la Orquesta Canaro. Pero también hubo fiascos. Ojalá Gauto, que no parece tener sencillo rascar minutos en el equipo, no se sume a esa lista. Fariña, Dubarbier, Jonás... No todo tiene que salir mal. Y si sale siempre la vida ofrece más oportunidades. Como a Marlos Moreno, colombiano, que también venía con vitola de regateador, como Gauto. Tras dos requiebros se fue con más pena que gloria. Ahora hará gambetas con Óscar Cano en Tenerife.