Expectación ante el horario del partido de Córdoba

Cada vez más gente se reserva unos días de vacaciones para septiembre (los que pueden hacerlo, claro). Y si el plan es ir al sur de España no es mala idea: el calor aprieta menos, los precios pueden ser más bajos que en temporada alta. No son pocos los aficionados del Deportivo que esperan y desesperan porque LaLiga no hace públicos los horarios del fin de semana del 14 y 15 de septiembre. El equipo blanquiazul tiene que jugar en Córdoba y el coste del viaje puede ser muy diferente si se reserva con antelación. Luego hay que rezar para que no cambien lo anunciado. Viejos problemas que en los últimos tiempos en Primera Federación no había que soportar porque en esa categoría los horarios se conocían con mayor antelación. Córdoba, una visita al Nuevo Arcángel, merece un viaje y un regreso con los tres puntos.