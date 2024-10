Eterno legado del Liceo

Pasan los años y sigue el Liceo, eterno milagro del deporte coruñés, el club más laureado de Galicia que este año vuelve a salir a por todas y con más de media plantilla con denominación de origen herculina. No es una cuestión baladí porque habla de un esfuerzo y de un legado. Que ayer César Carballeira, un neno de Os Mallos que acaba de proclamarse campeón del mundo, acudiese al patio del colegio en el que se forjó para recibir el aliento de quienes sueñan con hacer su camino nos deja una alerta de continuidad y esperanza.



La relación de la ciudad con el hockey sobre patines es fecunda y va incluso más atrás en el tiempo de la eclosión liceista hace ya casi medio siglo. Pero sostener el hilo es complicado. Que la herencia verdiblanca no se agote es un orgullo para el deporte coruñés, siempre anhelante de mejoras en tantos frentes. En el del hockey se trabaja bien. Desde luego muy por encima de bastantes empedrados ajenos que propician que la disciplina no dé el salto que se merece.



El Liceo sigue ahí, ganador y coruñés y no es cuestión de fallarle. Acudir a un partido del Deportivo, con toda la parafernalia que conlleva antes y después del evento se ha convertido en un acontecimiento social en la ciudad. El Básquet Coruña va en la misma línea, con el esfuerzo añadido de darle vida a un entorno que no está precisamente dotado de espacios para una previa o un postpartido. ¿Dónde queda el Liceo ante tanto oropel? Pues ni más ni menos que en el sitio donde siempre estuvo: como una de las grandes referencias del deporte de la ciudad. Conviene no olvidarlo.