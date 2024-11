¿Dispensa ante la tragedia?

El desastre natural que hemos padecido hace escasas fechas con la DANA ha provocado la muerte y la desaparición de un elevado número de personas. Pasará mucho tiempo para recuperarnos de esta desgracia, tanto a nivel humano como económico. Por ello, y ciñéndome exclusivamente al aspecto deportivo (que es lo menos relevante), está claro que lo sucedido influirá en el futuro rendimiento de unos deportistas y unos clubes que han visto el horror ante sus ojos, por lo que creo adecuado hacer esta reflexión.



No quiero que se me malinterprete y me reitero al afirmar que este tema es bastante secundario al considerar que lo primordial son las personas y todo lo que les rodea, pero un aspecto que se debe valorar es que muchos de estos equipos tardarán en poder ejercitarse con normalidad al ser numerosas las instalaciones que han sufrido desperfectos y, lógicamente, existir otras prioridades antes de que se arreglen las carencias de estos recintos. Este hecho me hace recordar lo sucedido en el 1939 cuando el Oviedo obtuvo una dispensa de la Real Federación Española de Fútbol para no participar en la Liga en la temporada 1939-40. Ello se debió a que entre los años 1936 y el mencionado 1939 el campo de Buenavista, donde el club disputaba sus partidos, estuvo cerrado por la guerra civil y haber sido utilizado como emplazamiento para ametralladoras. Tras ser bombardeado en numerosas ocasiones, el estadio quedó muy deteriorado y al finalizar la contienda comenzaron las obras para repararlo. Durante el tiempo de las mismas, la federación permitió al club carbayón mantener su plaza en Primera División.



La duda es si esta campaña se debería hacer algo similar con estos equipos, siendo consciente de que ello provocaría un caos en la composición de los grupos para la próxima temporada 2025-26.