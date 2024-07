Cuatro de cuatro, y los que vendrán

Carlos Alcaraz lo ha vuelto a hacer. Es realmente excepcional que con 21 años ya tenga cuatro Grand Slams en su palmarés. Es más, el joven jugador de El Palmar (localidad que ha situado en el mapa) ha demostrado que, si disputa una final de un torneo de máxima categoría, la va a ganar. Cuatro de cuatro, pleno. Y seguro que vendrán muchas más.



Las comparaciones son odiosas, pero resulta inevitable buscarle puntos en común con Rafa Nadal. Dos tenistas españoles, de este milenio, que empezaron a triunfar muy jóvenes... Lo del balear tiene un mérito extraordinario. Pero el murciano añade una virtud más. A pesar de estar constantemente observado para ver “si llega tan lejos como Nadal”, Alcaraz sigue a lo suyo, concentrado e incrementando su palmarés.



El de Manacor no tuvo ese problema. Efectivamente, hubo buenos tenistas españoles en los años anteriores a sus éxitos: Álex Corretja, Sergi Bruguera, Carlos Moyá... Pero poco tardó en superarlos y en ponerse un escalón por encima.



En cambio, desde que empezó su carrera deportiva, todos los focos han estado centrados en un Carlitos Alcaraz (como reza su bolsa de raquetas) siempre sometido a las comparaciones con un mito. Cierto es que ha vivido momentos mejores y peores, pero al final sigue teniendo las ideas claras. De ahí los resultados.



Por si fuera poco, no debe ser fácil enfrentarse a un jugador como Novak Djokovic. Y no solo porque el serbio tiene mucha calidad y se las sabe todas, sino también porque Alcaraz lo ha visto triunfar desde que era niño. Y, de repente, los años pasan y te encuentras a uno de tus ídolos en la pista central del All England Club, por segunda vez consecutiva. Y le vuelves a ganar la final.



No me extrañaría que alguna vez Alcaraz se sienta como si estuviera viviendo un sueño. Pero no, es la pura realidad.



Y, como sucede con Rafa Nadal, los patrocinadores se lo rifan.



No hay más que ver la publicidad que lleva la visera de su entrenador, Juan Carlos Ferrero, para darse cuenta de la importancia que tienen los deportistas de élite también en ese aspecto.



El futuro es muy esperanzador. Entre otras cosas, porque tiene margen de mejora. El circuito mundial de tenis es tremendamente exigente, y más en años como este 2024, porque al apretado calendario de cada temporada hay que añadirle los Juegos Olímpicos. Así que dosificarse será muy importante para mantenerse durante mucho tiempo entre los mejores.



Seguro que lo conseguirá. Alcaraz seguirá dando alegrías a los aficionados españoles. Como siga a este ritmo, el de ganar todas las finales de Grand Slam que juega, lo mismo incluso bate el récord de Djokovic. ‘Solo’ le quedan 21.