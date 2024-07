El comienzo más exigente, pero también el que más motiva

El Liceo tendrá la oportunidad de empezar la temporada con la disputa en Riazor de la Supercopa de España. Eso sí, ya el primer partido, el de semifinales, será un reto mayúsculo, con el Barcelona como rival.



No resultará sencillo acceder a la final. De todas formas, no les faltará motivación a los de Juan Copa. Como siempre que hay que enfrentarse al conjunto azulgrana. Y más en Riazor, con el calor de la afición. Una afición que ya sabe que no se tendrá que rascar mucho el bolsillo para hacerse abonado verdiblanco. Con precios populares, el Liceo desea que sean muchos los que se animen a adquirir su carnet. Y más teniendo en cuenta que el primer partido de la temporada es contra el Barcelona. A ver si la entidad verdiblanca lo consigue, y el 5 de octubre el Palacio presenta una gran entrada.