Una camiseta del Deportivo que le llegará al Papa Francisco

En tiempo estival los seguidores del Deportivo se agolpan en Abegondo para seguir los entrenamientos de su equipo. Lo hacen tras la valla y en ocasiones hasta se encuentran con que las lonas desplegadas no les dejan seguir las evoluciones de sus ídolos. Ocurrió ayer, por ejemplo. Pero la pasión del deportivista es superior a los obstáculos y allí estaba una prole de gente esperando a jugadores y técnicos cuando salían hacia sus vehículos (ahora que además por las obras no tienen operativo el habitual). Entre los presentes estaba Yerai Fariña, un sacerdote ourensán popular por pasear su deportivismo. Ataviado con su clergyman blandía una camiseta deportivista en la que se estamparon no pocas firmas. Entre ellas las de Idiakez. Y avisó al técnico: “Se la voy a llevar a Roma al Papa”. Algo replicó el entrenador sobre ciertos pecados, pero eso es secreto de confesión.