Elas, la carta más veloz del Relámpago

Hablar de El Hadji Aldiouma Mbengue (Dakar, Senegal, 2000) es hacerlo de Elas, un delantero que el pasado domingo estrenó con el Relámpago su cuenta goleadora en Primera Futgal. Un tanto que llega tras cinco temporadas en las que disfrutó del fútbol en la categoría más baja hasta que en una demostración de personalidad se hizo con un hueco en un equipo que, de acabar ahora la Liga, jugaría una fase para ascender a Preferente.



Con 1-2 en el marcador ante el Sporting Cambre, y ya en el tiempo de descuento, pudo celebrar el ansiado primer gol. “Sentí mucha alegría, porque llevaba tiempo con ganas. Mucha gente me decía: ‘a ver cuando marcas un gol’ y fue increíble la sensación y todo el apoyo del equipo”, expresa.



Llegó a la contra, tras un pase en largo que le permitió explotar su mejor característica, la velocidad. “Corrí desde el centro del campo, me quedé mano a mano con el portero, lo regateé y marqué”, resume.

Pese a que solo estuvieron por delante desde que Rachón puso el 1-2 en el minuto 90+3, el delantero considera que la victoria fue justa. “Tuvimos muchas ocasiones en las que la pelota no quiso entrar y ellos nos marcaron en una jugada a balón parado”, explica.



Son terceros con 49 puntos y parece que van a pelear con Orillamar (48), Sporting Cambre (47) y Olímpico (46) por mantener esa plaza que da acceso a la fase de ascenso. Por delante, Victoria (52) y un Cultural Maniños (55) que ascendería directo. Elas tiene claro que lo pueden lograr. “Hemos demostrado compromiso, actitud y muchas ganas de competir. Más allá de los resultados, lo que más valoro es la unión del grupo y como estamos creciendo partido a partido”, apunta.



Pasaron por los puestos de descenso, ganaron nueve partidos seguidos y, tras sumar solo un punto de nueve, llegó la citada victoria. “Nos dolió un poco pinchar en esos partidos, pero Dani Casal —entrenador—, los capitanes y jugadores como Rachón siempre están ahí ayudándote y apoyándote. Nos dicen que tenemos que creer, que estamos ahí”, desvela.

Llegada y trayectoria

Este es su octavo año en A Coruña, ciudad a la que llegó en 2017 cuando su padre, que llevaba aquí desde 2006, decidió traer a toda su familia. Declara Elas que aquí es feliz, pues le ha ido bien en los estudios y en lo profesional, y ha podido seguir disfrutando del fútbol, deporte rey en Senegal y España.



“Ya competía en mi país y aquí mi primer equipo fue el Deportivo Cristal en 2018. Lo que a veces se cuenta no es lo que hay. No importa que seas de fuera o de aquí”, enfatiza.



Estuvo dos temporadas y luego jugó tres en el Eirís —con un breve paso por el Obrero entre medias—, club también de Tercera Futgal. “Conozco a la mayoría de la gente y sigo ayudando a los entrenadores a veces. Me llevo muy bien con el club y por eso estuve tanto tiempo jugando allí”, valora.

“Creía que no me iban a pillar y me están dando hasta la oportunidad de estar en el once”



Y ahora, el Relámpago, a donde ya pudo llegar antes. “El míster del Eirís, Marcelo Torres, me aconsejó en 2023 ir a probar con el Relámpago, pero cuando ya estaba todo listo me lesioné y no pude. Ahí me dije que el año siguiente lo volvería a intentar y fui yo mismo quien llamé a Dani. Le expliqué que quería ir, me probaron y al poco tiempo me habló”, cuenta.



No esconde su satisfacción con la decisión, pero sin perder un ápice de humildad: “Creía que no me iban a pillar y me están dando hasta la oportunidad de estar en el once”.



Su temporada ha ido de menos a más tras perderse los primeros dos meses, en los que dice haberse preocupado un poco en Senegal por como iba el equipo, y acusar después el salto de dos categorías. “Me costó casi todo”, comenta entre risas. “El trabajo de Casal ha sido clave, os transmitió una idea clara de juego y todos hemos creído en el proyecto desde el principio. No es fácil estar en Primera, pero me ha ayudado mucho”, reconoce el ariete senegalés.



Tiene claro que la próxima temporada debe estar de nuevo en el Relámpago. “Me gustaría seguir porque nunca había visto un ambiente tan increíble en el vestuario y eso se refleja en el campo”, destaca Elas, al que le sorprendió que les felicitaran por la calle durante su increíble racha. Ahora, a por el ascenso.