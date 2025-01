Barbolla: “Hay que confiar en lo que nos ha traído hasta aquí”

Tras un destacado paso por el fútbol universitario estadounidense, Pedro Barbolla (A Coruña, 2001) regresó a su ciudad natal con ganas de mostrar su fútbol. Le costó coger el punto en breves etapas en Silva y Victoria, pero esta temporada está brillando en el Montañeros. Cuenta con la total confianza de su entrenador Jairo Arias, que solo le ha sentado catorce minutos en Liga.



La gran primera vuelta terminó con ocho puntos de ventaja sobre el segundo, pero con la pérdida del invicto en el campo del Negreira. “Era una salida complicada contra un rival que ocupa una buena posición en la tabla. Sentí que dominamos con algunas llegadas a área rival pero que no pudimos materializar y sin pasar apuros en la fase defensiva, pero el penalti cambió el signo del partido”, relata.



Una pena máxima que, en vista de las imágenes no era y que supuso el primero de los tres goles del Negreira. “No lo fue, pero no podemos controlar las decisiones del árbitro y no debemos dejar que nos afecten”, explica.



El lateral izquierdo detalla las palabras del entrenador tras el encuentro. “Le gustó la actitud, el esfuerzo y el modelo de juego propio que mantuvimos durante la mayor parte del partido. De lo que pecamos y nos lo recalcó, fue de desorden y descontrol táctico tras encajar el segundo gol”.



Acepta la derrota y no duda de la línea a seguir. “Es algo natural que podía pasar tarde o temprano en vista del nivel de los rivales. Debemos seguir confiando en el modelo de juego que nos ha permitido llegar hasta aquí”, enfatiza.



En verano tenía claro que deseaba recalar en el Monta y siente que ha acertado. “Jairo me había transmitido su confianza e interés meses atrás, por lo que era mi primera opción. Estoy disfrutando mucho con el grupo y con la idea y el sistema de juego que proponemos”.



Con respecto a su etapa en EE. UU. señala que disfrutó. “Fue una experiencia única y enriquecedora, con unos medios y recursos propios del fútbol profesional. Jugaba en la NCAA Division I, la más alta en el fútbol universitario”.



En cuanto a su etapa de cantera, desarrollo gran parte de la misma en el Deportivo. “Estuve nueve años el club, desde alevines hasta juveniles. Echando la vista atrás le doy un gran valor a todo lo aprendido, a las experiencias vividas y a la gente con la que coincidí”, relata Barbolla.

Familia de jugadores

Un apellido, el suyo, que quizá suene a algún seguidor del Dépor por su padre, Enri, quien jugó en el Fabril e incluso un partido con el primer equipo por las huelgas de futbolistas profesionales.



“Me habla de la Tercera División de aquella época, en la que había un gran nivel futbolístico con equipos como el Compostela, el Lugo, el Racing de Ferrol o el Cambados”, cuenta el hijo.



¿Qué consejos le da? “Fue defensa y me insiste en conceptos como la agresividad, incomodar al rival y no dejar centrar fácilmente, para evitar situaciones de peligro”.