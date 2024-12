Papá Noel deja sin regalos al Leyma

El entrenador del Valencia Basket, Pedro Martínez, admitió que han recibido el interés del Fenerbahçe turco para fichar al escolta dominicano Jean Montero pero que el club taronja ha descartado cualquier negociación y que el jugador tampoco ha querido marcharse. “Ha habido un equipo de Euroliga que ha preguntado por su situación y ya está. La respuesta del club es que no tenemos ningún interés en vender a este o a otro jugador. El jugador no puede parar que un equipo pregunte por él, pero no tiene ningún interés en salir”, admitió el técnico del Valencia Basket, líder en solitario de la ACB y que en la víspera del Día de Reyes se enfrentará al Leyma Coruña en el Coliseum.

“Estas cosas pasan en el deporte profesional. Lo consideramos que entra dentro de la naturalidad del deporte profesional”, asumió sin problemas Pedro Martínez.