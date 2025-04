¿Una OK Liga con VAR? Ya está sobre la mesa

El hockey sobre patines es uno de los deportes de equipo más rápidos. Con los jugadores subidos a las cuatro ruedas, se desplazan vertiginosamente de un extremo a otro de la pista, con movimientos muy dinámicos con el stick, con el que además impactan la bola con tal fuerza que puede alcanzar grandes velocidades. Por eso los árbitros tienen que tomar decisiones en tan sólo décimas de segundo. Sin embargo, mientras el resto de disciplinas avanzan, con más o menos acierto (en el caso del fútbol con el Dépor parece cada semana que menos) en la implantación de la vídeo revisión, llámese VAR, instant replay u ojo de halcón, el hockey sobre patines sigue sin rendirse a ello. Hasta ahora. Según ha podido saber este periódico, la Federación Española de Patinaje ya lo tiene sobre la mesa y empieza a abrirse a aceptar este tipo de tecnología y a hacer consultas con árbitros y equipos con el fin de realizar a corto plazo alguna prueba, ya sea en competición extraoficial o en alguna oficial.



“Lo importante es definir bien el cuándo, si justo en el momento que se produce la acción cuánto después; el quién, si los árbitros, los equipos, los jugadores o unos terceros; y el cómo, es decir, qué tipo de acciones”, resume uno de los expertos consultados por DXT Campeón, que no se opone a ello, pese a que ralentizaría un deporte que se caracteriza por su rapidez, aunque sí que recalca que es muy importante definir estos tres interrogantes. “Yo empezarían por una o dos jugadas, que solo se pudiera rearbitrar por ejemplo para establecer si la bola ha entrado o no”, indica. “Si nos metemos a revisar todo lo que pasa en el área, se pitaría de todo. Y no podemos perder de vista que este es un deporte de contacto y con una bola muy pequeña”.

Tecnología



Cuando el VAR empezó en el fútbol, el principal impedimento en el hockey, sobre todo a nivel de OK Liga y OK Liga Iberdrola, no digamos ya si se bajaba a categorías por debajo, era logístico. No existían los medios necesarios para obtener tomar de diferentes ángulos de todas las zonas de la pista. Sigue siéndolo, pero se ha evolucionado mucho. Ya no son aquellos primeros años de la OK Liga TV, en la que apenas se veían sombras y se cortaba la conexión todo el tiempo. Algo bueno tenía que salir de la pandemia. Ahora la mayoría de equipos retransmiten con asiduidad y buena calidad sus partidos como locales.



“Yo creo que habría que ir dando pequeños pasos”, indica otro de los expertos con los que este periódico se ha puesto en contacto, “empezar a probarlo si no puede ser en la Liga porque no se tienen los medios, en competiciones como Supercopa o Copa del Rey, en las que hay televisiones oficiales que pueden servir las tomas”. “Yo estoy a favor siempre que sea VAR con uve y no con be (BAR), es decir, que esté todo muy bien definido”, continúa y reconoce que es una de las personas a las que la Federación ha pedido opinión en las últimas semanas. “Para mí, y así lo he dicho, debería tirar más hacia el tenis que hacia el fútbol. Creo que tendrían que ser los propios equipos los que hicieran uso de esa opción de pedir una revisión. Que tuvieran una por tiempo, por ejemplo, y que si aciertan no la pierden y si fallan, se les borra. Porque así además habría muchos jugadores que dejarían de engañar ya que no tendría sentido porque las imágenes les van a dejar en evidencia”, dice.

Una ayuda



El VAR podría evitar errores graves. Esta misma temporada el Vic sufrió uno de ellos cuando los árbitros dieron por válido un gol del Caldes claramente fuera de tiempo. Las imágenes muestran sin dejar lugar a dudas cómo la bola entra un segundo después de que el cronómetro llegase a cero, lo que supuso el empate a dos en vez de la victoria de los rojiblancos, que incluso en el partido siguiente, que era contra el Barça en el Palau Blaugrana, no jugaron durante el primer minuto a modo de protesta. Los de Osona también hicieron su queja formal, sin suerte, como tampoco pudieron evitar el descenso de categoría.



En la final sub-19 de los World Skate Games del pasado mes de septiembre también hubo otro error clamoroso, que en este caso benefició a la selección española en la que estaba Jacobo Copa y que finalmente se proclamaría campeona. Portugal marcó gol, la bola entró en la portería pero salió por un agujero de las redes sin que los árbitros pudieran advertirlo por la velocidad a la que iba. Una acción que decidió un título.

Evolución



Y es que el hockey sobre patines ha evolucionado más en la pista que en las normas y en los medios. “Si ves partidos de los años 70 o 80, es un deporte completamente diferente. La velocidad a la que van ahora... Y ya no solo entre los mayores. Ya en juveniles van a otro nivel. Y quizás desde las federaciones, con las normativas y la tecnología, no se haya estado a la par de esos avances. Y es hora”, sentencia esta segunda fuente preguntada.



Como en todos los avances en la era de la Inteligencia Artificial, la clave está en el buen uso. Si se hace así, es una enorme ayuda. Si no, puede convertirse en una herramienta más de polémica. “Si hay un gol pero un equipo reclama falta de un minuto antes, puede ser un lío. Si está bien definido en las normas, no”, concluye, por su parte, el otro experto.