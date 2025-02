OAR Coruña, el equipo invencible

Catorce victorias consecutivas y 119 días sin perder suma el Attica 21 Hotels OAR Coruña. La segunda mejor racha del balonmano nacional, solo superada por el Barça (15 triunfos seguidos en Asobal), sorprende a los propios protagonistas. “Ni lo había pensado. Vivo al día, partido a partido, esto forma parte del anecdotario”, destaca el entrenador, Fernando González. “Cuando me dijeron que llevábamos 14 partidos ganados me sorprendió. Ni lo sabía. Es un orgullo. Todo lo que estamos entrenando va dando sus frutos, pero el camino es largo hasta el ascenso, que es nuestro objetivo”, añade el capitán, Diego Martínez.



Líder destacado en el grupo A de Primera Nacional, el equipo de la Ciudad Vieja podría completar hoy una vuelta entera de triunfos, un hito insólito en la historia del club. Hay otro aliciente: recibe al Carballal (19.00 horas, Youtube), el último equipo capaz de ganarle. Lo hizo en la jornada 3. Y también en San Francisco Javier la pasada temporada. Aquella derrota, el 17 de diciembre de 2023, fue también la última del OAR delante de su público.



“Les tenemos bastantes ganas. Ahora somos mucho mejor equipo de lo que éramos ese día, pero peor de lo que seremos en la fase de ascenso”, avisa el lateral izquierdo coruñés. “Tenemos esa espina ahí clavada y se está notando en la semana de entrenamientos. Normalmente los jugadores entrenan muy intensos, pero esta semana es algo especial”, desvela Nando, que en su primera temporada en A Coruña está confirmando su etiqueta de entrenador ganador. No en vano, durante su etapa en el Aljazira de los Emiratos Árabes Unidos encadenó 48 partidos sin perder entre 2015 y 2017.



“He perdido más de lo que he ganado y eso me ha hecho aprender para ganar más”, matiza el técnico cántabro, que avisa acerca de los peligros del rival. “Es un buen equipo, con gente experta en la categoría y muy buenos jugadores. Tenemos que evitar los errores de la primera vuelta, estar más sólidos en defensa y no desperdiciar nuestras ocasiones en ataque”, advierte González.

Profesionalismo

El entrenador y el capitán tratan de explicar los porqués de una racha mastodóntica que ha situado al OAR en la primera línea de los favoritos para el ascenso a División de Honor Plata después de tres fases fallidas consecutivas. “Este año hemos dado un salto de calidad en la plantilla, tenemos una rotación más amplia, con dos jugadores por puesto y eso se nota. En los últimos años yo jugaba 50 o 60 minutos por partidos, ahora tengo descansos y llego más fresco a los minutos importantes”, celebra Diego.



“Tengo probablemente a los mejores jugadores de la categoría y trabajan como animales. Yo no creo en la suerte. Los equipos que más trabajan son los que más suerte tienen”, agrega Nando, que valora también el esfuerzo y el compromiso del club, en una apuesta clara por el salto de categoría.



“Es todo más profesional. El 95% de los que estamos aquí nos dedicamos a esto, hay más sesiones y más horas de entrenamiento, mucho físico y más exigencia. Son cosas que van sumando poco a poco y hacen que el OAR siga creciendo”, celebra el capitán, coruñés que vive en O Burgo y que empezó en el balonmano a los seis años. Después de sendas etapas en el Villa de Aranda y el Teucro, en 2021 volvió a casa para liderar un proyecto ambicioso.



“No quería marcharme de Galicia porque tenía unos poblemas personales en casa, me llamó Pablo [Aguirregabiria, exentrenador fallecido en 2022] y volví encantando”, se sincera Diego, uno de los doce jugadores de la plantilla que ha marcado más de 30 goles esta temporada, muestra del carácter colectivo de una plantilla muy completa y con muchas variantes ofensivas, uno de sus puntos fuertes.



“Eso se nota en los partidos decisivos”, confirma el lateral izquierdo, que pone el foco del verdadero objetivo del club, el ascenso: “Cuanto antes consigamos ganar la liga y meternos en la fase, más tiempo vamos a tener para prepararla”, confía. “Estamos en buena línea para lograr los objetivos que nos hemos propuesto. ¿Presión? La presión en nuestra profesión es el pan nuestro de cada día”, insiste Nando González.

Nada ni nadie parece capaz de frenar al Attica 21 Hotels OAR Coruña, el equipo invencible del balonmano español, a la altura del todopoderoso y dominador Barça de Asobal.