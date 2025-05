El Liceo busca rival: Lleida, Noia o Calafell

El Liceo conocerá mañana a su rival para los cuartos de final del playoff por el título de la OK Liga. Hay tres posibles candidatos, Lleida, Noia y Calafell. Si todo acaba como está ahora, serían los ilerdenses, que ocupan la séptima posición de la tabla, la primera piedra en el camino hacia la reconquista de la competición doméstica. Pero se pueden dar todos los tres escenarios. Lo que no va a cambiar, pase lo que pase en el partido en el Palacio de los Deportes de Riazor contra el Voltregà, es que los verdiblancos acabarán segundos. Las tres primeras posiciones (Barça, Liceo y Reus) así como la octava (Alcoi) son invariables. Ya conocidos también los dos equipos que descienden (Vic y Vilafranca), para la última jornada solo queda por ordenar tres de los cuatro duelos de cuartos (la única eliminatoria conocida es el Barça-Alcoi) y determinar si bien Caldes o si bien Sant Just, que además se enfrentan entre ellos, acompañarán al Alpicat en el playout a vida o muerte con la última plaza de salvación y la última de descenso en juego.



Las combinaciones son múltiples e incluso podría entrar en ellas el Igualada, cuarto con 40 puntos, aunque los arlequinados en ninguno de los casos caerían a la séptima plaza ya que salen favorecidos en el caso de todos los dobles, triples e incluso ante la opción de un cuádruple empate a 40 puntos, que podría darse. En esta última jornada, el Igualada recibe al Vilafranca; el Calafell visita al Vic; el Noia se mide a domicilio al Alpicat y el Lleida juega en casa contra el Alcoi. Justo cuatro rivales que no se juegan nada.



Si todos ganan significa que todo seguiría igual y, por tanto, el Lleida se convertiría en el equipo que visitaría el Palacio en dos semanas. Y es el que tiene más papeletas porque sale séptimo en 51 de las 81 combinaciones posibles, es decir, un 63% aproximado de posibilidades de ser el rival del Liceo en un playoff por el que todavía hay que esperar dos semanas más, pues empieza el 17 de mayo. Los verdiblancos también tienen opciones relativamente altas de enfrentarse al Noia, en 27 de 81 escenarios, un 33%. Mientras que el Calafell es que el matemáticamente tiene un perfil más bajo con solo tres opciones, un 3,7%. Una sería su propia derrota y la victoria del resto y otra el cuádruple empate (en caso de perder el Igualada, empatar el Calafell y ganar tanto Noia como Lleida) del que saldría perjudicado.

Pleno de victorias



Ninguno de los tres posibles rivales será fácil. El quinto con 39 puntos es un renovado Callafell al alza, pero que acaba de perder a uno de sus jóvenes valores, Carles Domenech, operado de un hombro; el sexto es el Noia, con 37 puntos, que en Europa se ha colado en la final a cuatro y con el incentivo de darle la mejor despedida posible a Jordi Bargalló; y el séptimo es el Lleida, también con 37 puntos, que llegó hasta la final de la Copa de la Reina. Sin embargo, el Liceo suma seis victorias contra ellos, pleno, ya que se impuso tanto en casa como a domicilio en los partidos disputados en la liga regular. Al Calafell le ganó en Riazor por 6-3 y a domicilio por 0-2; al Lleida por 4-6 allí y por 1-0 aquí y al Noia por 1-3 en el Ateneu y por 4-2 en A Coruña.



El Liceo tiene también antecedentes en playoffs con cada uno de ellos, los más recientes dos apasionantes series a cinco partidos con el Noia, ambas en semifinales. Una, la de la temporada pasada, con derrota en el último y quinto a domicilio. Otra, la de hace ya tres años, con victoria en el quinto en Riazor, lo que dio el pase a una final contra el Reus en la que los coruñeses levantaron el título. Si se enfrentaran en esta ocasión, los cuartos de final son al mejor de tres partidos, por lo que no se podría repetir la emocionante serie. Al Calafell por su parte se lo encontró también en semifinales de la temporada 2022-23. Le ganó los dos enfrentamientos en casa y allí el duelo se decidió en los penaltis a favor de los verdiblancos, que pasaron a la final por la vía rápida. Para el playoff contra el Lleida hay que remontarse a la temporada 2001-02, también con triunfo de un conjunto coruñés que se valió del factor cancha.