El Leyma sufre 45 minutos para acercarse un poco más al ascenso

Pumarín estuvo a punto de ejercer, por enésima vez, su maligno poder sobre el Leyma Basquet Coruña, pero el líder acabó sacando adelante, tras 5 minutos extra (78-83), un choque muy embarrado antes del descanso, algo menos después y que, en el tramo final, recordó peligrosamente al del Alicante. Un triunfo de campeón que acerca un poquito más al grupo dirigido por Diego Epifanio al ascenso directo.



Decía el jueves a este diario Aleix Font que tener al alcance de la mano el ascenso directo no da vértigo, al menos un vértigo negativo. Pues bien, él y sus compañeros no ofrecieron esa sensación en Pumarín. Agarrotados, nerviosos, imprecisos... El Oviedo, que ganando se aseguraba la permanencia, no le fue a la zaga.



Así salió un primer cuarto durísimo para la vista. Puntos con cuentagotas, múltiples errores bajo el aro, pérdidas de balón... El catálogo completo de lo que no se debe hacer para ganar un partido.



Bajo esta premisa era imposible que un equipo abriese el más mínimo hueco. Lo abrió el que primero logró asentarse mínimamente. El líder. Con un 0-8 de hormiguita (7-13). El técnico local, el porriñés Javi Rodríguez, tenía que parar el encuentro. Aunque Diagne sumó 2 puntos más al parcial, Duscak, con dos triples consecutivos en un pestañeo, apretó de nuevo el marcador (13-15).



El Leyma, que en el primer acto tan sólo intentó un triple, contestó el 6-0 con un 0-5 de salida en el segundo, con canasta de Alex Hernández y acierto lejano de Burjanadze. Con el murciano al timón el BC jugó más ordenado, pero la mala puntería siguió presente. En toda la pista.

Vuelta al barro

El Oviedo abusaba del triple y era incapaz de anotar desde cerca. El Leyma se fue arriba de 8 puntos (17-25) tras un triple de Barrueta, replicado poco después por otro de Horton. A partir de ahí, vuelta al barro. Y muchos tiros libres, más del cuadro carbayón, que tomó la delantera (27-26) por primer vez desde el 3-1. Un triple de Horton cerró una primera mitad (30-28) de porcentajes atroces: 2 de 15 los locales y 6 de 22 los naranjas en tiros de dos y 6 de 21 y 2 de 6 en triples respectivamente.



Barrueta inauguró la segunda con un triple. Y el marcador entró en modo columpio, un punto arriba, un punto abajo. Cosialls y Galán encadenaron aciertos. En el caso del local, también en defensa, donde frenó a un errático Huskic. Pero el partido acabaría deparándoles una sorpresa ambos. Mala para el catalán, buena para el serbio.



Lundqvist tomó el testigo del extremeño y, con 8 puntos seguidos, mantuvo al BC por delante hasta que, de repente, cayó una lluvia de triples: tres locales –el último, de Lobaco, sobre la bocina del cuarto– y dos visitantes –uno ellos, de Jakovics, con adicional–, para mandar el partido al cuarto periodo con empate a 53.



El jugadón pareció reactivar al letón, irreconocible hasta ese momento. Empezó a moverse por la pista con más soltura, velocidad y clarividencia. Anotó el triple del que partiría un parcial de salida de 0-7, completado con una canasta de Diagne, que erró el adicional de una falta antideportiva. Y pocos segundos después, un tiro bajo el aro cuando estaba más solo que la una.



Un posible +9 frustrado en el que encontró esperanza el Oviedo. Y en el arco. Horton inauguró una serie de 4 aciertos consecutivos que dieron la vuelta a la tortilla (67-65). El fantasma de Alicante, donde el Leyma tuvo el el triunfo en su mano a falta de poco más de 5 minutos, sobrevoló Pumarín.



El Leyma decidió cargar el juego al poste bajo. Decisión lógica habida cuenta de que Cosialls estaba ‘out’ por lesión y Hugo López por faltas. Y desde ahí llegó la canasta del 74-74, anotada por Lundqvist, a pase de Huskic, a 27 segundos del minuto 40. Horton apuró la última posesión, se la jugó al triple, Lobaco capturó el rebote... y el balón se le escapó de las manos.



En la prórroga, nuevo retorno al barro. Nervios, imprecisiones, errores gruesos. El BC insistió en el poste bajo. Y Huskic se redimió. Ora forzando falta, ora anotando, ora asistiendo. Con 35 segundos por delante, el serbio dispuso de 2 libres. Había fallado 3 de los 6 anteriores. Hizo pleno para colocar el 78-81. Horton volvió a apurar la posesión, pero esta vez se metió en la boca del lobo y Lundqvist le quitó la naranja de las manos para sellar una victoria de valor incalculable.

Oviedo Baloncesto, 78-Leyma Basquet Coruña, 83 Oviedo (13+17+23+21+4): Hugo López (0), Chapela (15), Horton (12), Martí (9), Lobaco (11) –cinco inicial– Duscak (9), Josep Pérez (0), Mikel Sanz (10), Stuckman (5), Cosialls (7). Leyma (15+13+25+21+9): Aris (2), Huskic (15), Lundqvist (10), Barrueta (12), Galán (8) –cinco inicial– Jakovics (20), Diagne (9), Pablo Hernández (0), Aleix Font (0), McDonnell (0), Alex Hernández (2), Burjanadze (5).

Árbitros: Carrera, Muñoz, Cortés. Eliminaron por faltas a Hugo López y a Duscak. Incidencias: Partido de la 32ª jornada de la LEB Oro disputado en el Polideportivo Pumarín