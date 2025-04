La jornada en la OK Plata: CDM recibe al Tordera y Dominicos visita al Cerdanyola

La OK Plata masculina va llegando a su final con solo tres jornadas por delante (con un parón después de cada una) a las que los equipos coruñeses llegan en dos situaciones completamente diferentes. Por un lado, un CDM ya salvado y que solo busca subir nota. Por otro, un Dominicos que si bien está fuera de la zona de peligro, prácticamente por primera vez en la temporada, tiene que ratificarlo sobre todo en las dos últimas, en las que se mide a sus dos rivales directos.



En la OK Plata femenina, la competición todavía se prolongará dos meses más, hasta mediados de junio, por lo que el Resa Cambre, en una buena situación en la clasificación, tiene tiempo para seguir mejorando.

OK Plata masculina

Jornada 20: CDM-Tordera (Elviña 2, hoy 18.30 horas). Los coruñeses ya tienen el trabajo hecho porque en la jornada previa al parón lograron la permanencia de forma matemática, un gran éxito en la que era la temporada de su regreso a la segunda categoría nacional. En buena medida este se debió al crecimiento de los canteranos que irrumpieron en el primer equipo, jugadores todavía en edad juvenil como Kiko García y Hugo Mareque (que están disputando el sector norte en Monte Alto), o júnior en el caso de Dani Garea. Sin nada en juego solo les queda disfrutar. Hoy frente al Tordera, un equipo también muy joven que empezó muy fuerte pero se fue desinflando.

OK Plata masculina, jornada 20: Cerdanyola-Dominicos (Can Xarau, hoy 19.00 horas). No es el partido para pensar en sumar para un Dominicos, con la baja de Adrián Candamio, que visita a un Cerdanyola que está luchando codo con codo con el Maçanet por la plaza de ascenso directo (solo un punto entre ellos). Los números de los catalanes, liderados por un exliceísta como Marc Coy, lo dicen todo. Han marcado 116 goles (36 del pichichi Xavi Rovira) en 19 partidos, más del doble que los coruñeses (53) y una media de 6 por partido.

OK Plata femenina

Jornada 21: Ponteareas-Cambre (Álvaro Pino, mañana 18.30 horas). El último partido que jugó el Cambre fue el 30 de marzo, hace casi un mes. Caprichos del calendario. Las naranjas retoman el pulso a la competición con el derbi gallego en Ponteareas, colista con un solo punto.