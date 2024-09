El HC Coruña echa a rodar con dos perlas para un grupo consolidado

El Hockey Club Coruña Femenino inicia su segundo año de vida prácticamente igual que el primero, ya que repite al completo el bloque de su estreno en la élite y le añade dos piezas: Laia Juan (Palau) e Inés Severino (Benfica). Dos perlas, jugadoras de talento y futuro, para unirse a un equipo consolidado que volverá a estar dirigido desde el banquillo por Stanis García. El objetivo, crecer y consolidar el proyecto a nivel deportivo e institucional. Y a partir de ahí, sin renunciar a nada. El cambio de formato de competición, sin playoff final, complica competir de tú a tú con los grandes: Palau, Vila-sana, Fraga y Gijón. “De inicio es una utopía pensar en luchar con ellos, pero hay mimbres para crecer”, valora el entrenador asturiano.



La pretemporada ya empieza, sin embargo, con inconvenientes. La convocatoria de cinco de sus internacionales con sus respectivas selecciones para disputar en Italia los World Skate Games deja al técnico no solo en cuadro, sino incluso sin porteras. Viky Caretta está con Italia y Ariadna Escalas se incorpora el fin de semana al combinado colombiano. Además Bea Gaete y Fernanda Muñoz se encuentran con Chile e Inés Severino con Portugal, con el hándicap añadido de que el retraso en su llegada significa también menos tiempo para acoplarla al resto del equipo.

Sin playoffs



“Estos calendarios que meten a calzador las competiciones internacionales, condiciona todo”, se queja Stanis García, al que tampoco le gusta que esto haya condicionado a la Federación para recortar el calendario de la OK Liga femenina quitando el playoff. “Llevábamos años pidiendo igualdad para tener un playoff de ocho, igual que los chicos, y no de cuatro... y pasamos de eso a que no haya nada”, opina, “y para mí el playoff es espectáculo y aliciente hasta el final, con el peligro de que desde primavera haya tres o cuatro partidos por jornada que no tengan ningún aliciente y sean un tanto insípidos para ver a través de Teledeporte”.



“Ahora deseando que las internacionales lleguen sin ninguna lesión y dosificarlas, porque si no las mimas, en enero o febrero las pierdes. Un verano sin descansar física y psicológicamente pasa factura y Carlos Alonso nuestro preparador físico ya tiene el plan preparado para ellas”, indica. El problema de tener que entrenar sin porteras lo solventará con convenios con el Resa Cambre de OK Plata. “Hemos tenido contacto con su entrenador, Manuel Souto, e incluso nos van a dejar una portera para jugar allí un torneo este fin de semana. Para nosotras es importante empezar a jugar, sobre todo por las nuevas”, dice.



El HC Coruña renovó a toda la plantilla que el año pasado se clasificó en la sexta posición de la liga (que finalmente no tuvo el premio de la clasificación europea como en un principio les habían asegurado) y que se clasificó para la Copa de la Reina y para la final a cuatro de la Champions. “Se incorporan dos jugadoras, dos promesas que estaban asomando la cabeza en todo un Palau, como Laia Juan, y en Portugal, como Inés Severino. Ahora hay que acoplarlas. Somos una plantilla joven, con potencial y para ir creciendo. Eso irá dando sus frutos”, apunta.

Laia Juan, una de las incorporaciones



Lo importante es empezar bien ya desde el 26 de octubre, fecha del inicio del curso, para que ellas se vean desde el principio en el grupo de cabeza y lejos de los puestos de peligro. Pero tampoco sin ambiciones poco realistas. “Tenemos que tener un objetivo con ilusión pero si la zanahoria es el título, pronto vamos a dejar de perseguirla”, añade Stanis, que pone como primera meta la Copa de la Reina. “Eso significaría que hemos hecho una primera vuelta digna y competitiva”. A partir de ahí, según la posición en la que se encuentren, tocará valorar y replantear objetivos.



Para nuevas y veteranas, siempre hay margen de mejora. “Yo aprendí cosas en mi último año como jugador en el Compañía de María con 42 años”, interviene. Y este le tocará un nuevo aprendizaje en el banquillo porque con dos porteras y diez jugadoras, tendrá que hacer dos descartes por convocatoria. “Es mi responsabilidad gestionarlo bien con los condicionantes humanos y deportivos”.