¿Dónde están las medallas de Dani y Guille?

Dani Blanco tiene 14 años y es autista. Guille Calvo va para diez y es ciego. Los dos demuestran cada día que no se ponen límites ni barreras con el deporte como una de sus vías de superación e inclusión. El domingo participaron con su club, AMI (Agrupación de Montañeros Independientes), en la Liga Gallega de escalada de promoción, llevada a cabo por el Club Aromon Pontevedra. Los dos subieron al podio. Pero fueron los únicos de los ganadores que no recibieron medalla. Porque los organizadores se olvidaron de la categoría de paraescalada y para salir del paso, les dieron unas mochilas, lo que provocó la imagen de ambos deportistas rebuscando en ellas sus medallas. Como no las encontraban, se quedaron esperando por ellas hasta que sus padres tuvieron que ir a buscarles y a decirles que se bajaran de allí.

"Si hay categoría tiene que haber medallas. La paraescalada no es un dejar que participen sin más, como si se tratase de hacerles un favor. Hay que valorar su trabajo y su esfuerzo como el del resto de deportistas y no tratar su categoría como si fuese de segunda. A nuestros hijos ya les ha tocado un camino más complicado, no les quitemos la ilusión de seguir practicando este deporte", reflexionó en su cuenta de Instagram María Estévez, la madre de Guille. También la madre de Dani, Patricia Gómez, expuso en su cuenta lo sucedido. Ambas han luchado mucho y agradecen que la Federación Gallega de Montañismo, con el impulso de AMI, haya introducido la categoría de paraescalada en sus competiciones y desean que el resto de federaciones siga su ejemplo. Pero también esperan uns disculpas del club organizador que no llegan. Y, sobre todo, que esto no se vuelva a repetir.