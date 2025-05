Diego Epifanio: "Sería injusto sentarme aquí y decir que es culpa de los árbitros"

Diego Epifanio comparece en la sala de prensa del Coliseum un día antes de recibir al Barça, este jueves a las 20.30 horas, en el partido aplazado de la jornada 30. El entrenador del Básquet Coruña descarta la presencia de Trey Thompkins, todavía convaleciente de un esguince de ligamento en su rodilla izquierda, y siembra la duda acerca de Gus Lima, con unas molestias físicas. Además comenta la designación de los árbitros Fernando Calatrava y Alberto Baena, los mismos que con sus decisiones comprometieron el desenlace del partido del Leyma en Badalona contra el Joventut. "Sería injusto sentarme aquí y decir que es culpa de los árbitros".

►El estado físico de la plantilla. "Trey [Thompkins] no llegará porque no ha podido entrenar aún con el grupo y estamos a la espera de la evolución de unas pequeñas molestias que tiene Gus [Lima], que el otro día sí que le permitieron pero ayer [por el martes] no pudo entrenar y vamos a ver cómo evolucionan las pruebas. Lo de Trey dependerá de lo que nos vayan marcando los servicios médicos, como hemos hecho siempre, y sobre todo, las sensaciones del propio jugador, que está haciendo un trabajo específico para volver cuanto antes".

►La eliminación del Barça en la Euroliga. "Antes de hablar de su cansancio físico, quiero darle la enhorabuena al Barça. Es una lástima que perdiesen teniendo la última bola para ganar. Hay que felicitar a Joan [Peñarroya] por el trabajo que ha hecho. Han tenido muchas lesiones, pero han competido muy bien y han llegadoa tener el último tiro para llegar a la Final Four. Tiene mucho mérito y muchas veces los entornos no se dan cuenta de lo difícil que es competir en ligas tan exigentes. A veces, de la gloria al infierno hay una canasta. Joan ha conseguido hacer un equipo que está compitiendo muy bien a pesar de todas las adversidades"

"Sinceramente, a parte de que me hubiese alegrado mucho por Joan y por tener un equipo español en la Final Four, deseaba que hubiesen ganado porque pudiesen venir de otra manera, con otro espíritu. Ahora vendrán muy enrabietados y, aunque pueda que la exigencia de la serie les pase factura, creo que es una plantilla para soportar ese ritmo de muchos partidos durante la semana. No creo que les pase factura y sí que creo que van a venir con muchas ganas de olvidar rápido la situación de la Euroliga e intentar tener esa posición de cabeza de serie para los playoffs".

►Rozar la excelencia. "El Barça nos pondrá las cosas muy difíciles porque es un equipo que está muy bien entrenado y además es muy físico, más allá de la media de los equipos. Tenemos que jugar muy bien, tomar las decisiones ofensivas que nos permitan, ya no tanto castigar a su defensa, que tiene muchas variantes y durante el partido defiende de diferentes maneras, sino tomar la mejor decisión ante esas situaciones tácticas que nos van a proponer, pero sobre todo aguantar su nivel físico. Son muy buenos en el uno contra uno, muy físicos y te rompen mucho el timing".

"Ahí está el recuerdo de la primera vuelta: creo que empezamos muy bien, poniendo el balón donde lo teníamos que poner, pero en el momento en el que perdimos balones e hicimos malos tiros ellos te matan en los primeros segundos. Nuestra toma de decisiones ofensiva y la participación de los cinco jugadores tiene que ser muy importante, ya no tanto para anotarles, sino para que no nos anoten tanto. Es uno delos equipos que más está corriendo en las últimas jornadas y castiga mucho en los primeros segundos porque tiene muchos jugadores con mucho talento en esas situaciones. Es verdad que vendrán cansados por los compromisos que han tenido tan importantes, pero tienen mucho físicos. Tenemos que intentar parar su talento. Tenemos que tener nuestro trabajo muy claro, hacer las normas y no venirnos abajo si nos meten dos canastones seguidos, intentar hacer nuestro básquet e intentar que defensivamente no nos hagan daño sus canastas de talento".

►La designación arbitral. "El tema del arbitraje es un poco complicado. El entrenador del último equipo de la Liga podía sentarse aquí y decir que es por su culpa, pero sería bastante injusto. Es cierto que es la misma designación que nos tocó en Badalona, un partido en el que creo que hicimos méritos para ganar. Ha habido momentos de la temporada en que algunas decisiones arbitrales nos han pesado mucho. No creo que ningún árbitro venga predispuesto a que el Básquet Coruña no gane, estoy convencido, pero es verdad que esos errores que han podido tener nos han hecho mucho daño. El otro día en Zaragoza por un error de la mesa, que nos volvimos locos y se convierte en un ataque de cuatro puntos cuando nosotros creíamos que teníamos que tener el balón. En nuestras circunstancias nos afectan mucho esas decisiones. Estos dos árbitros estuvieron en un partido que podía haber sido muy importante y creo que algunas de sus decisiones no nos permitieron llevarnos el partido. Creo que son suficientemente profesionales y entenderán lo que nos jugamos todos".