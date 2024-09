Coruñeses y campeones: "Que los niños vean que se puede ganar desde A Coruña”

María Varela / Pablo Zaballa

Jóvenes y referentes. Así son los seis medallistas coruñeses de los World Skate Games, una suerte de Juegos Olímpicos de los deportes de patín que se celebraron a lo largo de las dos últimas semanas en Italia. César Carballeira (28 años), Ignacio Alabart (28), María Sanjurjo (24) y Jacobo Copa (18), campeones mundiales de hockey sobre patines masculino, femenino y sub-19 en Novara, Lucas Yáñez (20) y Unai Cereijo (17), que mordieron el bronce absoluto y la plata júnior de patinaje artístico en Rímini, visitaron la redacción de DXTCampeón para tratar de explicar la prolífica relación de nuestra ciudad con las cuatro ruedas, soñar con representar a España en unos Juegos Olímpicos o con la organización de los World Skate Games en Galicia.

DXTCampeón: ¿Por qué A Coruña tiene esta relación de éxito con los deportes de cuatro ruedas?

César Carballeira: Esto habla muy bien de la base que hay del deporte sobre ruedas, tanto del patinaje artístico como el hockey sobre patines. Hablo por nuestro deporte. Se están haciendo muy bien las cosas a nivel de base y en el patinaje también se ven reflejados con ellos dos, que en los últimos años están consiguiendo muchos títulos y eso es muy bueno para del deporte de A Coruña y también para el gallego.

Ignacio Alabart: A Coruña siempre ha sido, en el caso del hockey, una ciudad vinculada a este deporte y ojalá lo siga siendo. Es un escaparate muy bueno para la ciudad que cuatro jugadores de las diferentes selecciones además de ellos en el patinaje podamos representar a la ciudad representado también a nuestro país. Es lo más grande que hay.

Jacobo Copa: Es un orgullo. Espero que sigamos ganando títulos con la selección durante mucho tiempo.

Unai Cereijo: Pienso lo mismo que ellos, la verdad es que estamos muy fuertes.

Lucas Yáñez: El Liceo siempre fue un equipo fuerte, con muchos títulos. Y a nivel de patinaje artístico también estamos bien aquí con Rosa [García, entrenadora del Maxia]. Pero ahora nosotros dos estamos cogiendo medallas a nivel mundial, fuimos los primeros. Tenemos la suerte de que Rosa es una gran entrenadora. Ya lleva seis patinadores en el Mundial y seguimos trabajando.

María Sanjurjo: Se ve que el deporte general en Galicia está subiendo mucho y respecto al hockey cada vez se está trabajando mejor, cada vez hay más niños y niñas, por la parte que me toca, y yo creo que nosotros haciendo esto, también ayudaremos.

DXTCampeón: ¿Han tenido muchas dificultades para luchar desde aquí contra el imperio catalán sobre ruedas?

C.C.: Lo que veo es que allí te desplazas a cualquier pueblo, por muy pequeño que sea, y sale un equipo de patinaje artístico o de hockey sobre patines. Aquí en Galicia no pasa. Cataluña lleva muchísimos años haciéndolo y sigue creciendo. Aquí vamos un poco más tarde y a día de hoy hay pueblos que no te esperabas que fueran a sacar un equipo y de repente aparecen, eso es muy bueno a nivel de hockey y del deporte en general. Que se vea que en los pueblos que no hay tantos habitantes se apuesta por un deporte que no es tan conocido como el fútbol o el baloncesto. Esto es algo muy positivo y con el paso del tiempo no llegará a ser igual pero se podrá empezar a comparar.

I.A.: Tiene un mérito tremendo. En mi caso ya llevo doce años fuera y creo que la principal diferencia es la competitividad que puede haber en las ligas nacionales de Cataluña. De la cantidad surge la calidad. A nivel competitividad es más alta y los equipos tienen más jugadores de más calidad. Aquí los que van saliendo se encuentran con ese tope que aunque en OK Plata tenemos el Dominicos y el Compañía de María, que por suerte están haciendo las cosas muy bien, pero el salto con el Liceo es muy grande porque es un club que aspira a todo. Jacobo se lo ha ganado. Pero falta quizás ese trampolín intermedio. A nivel de clubes también vendría bien en la base porque he visto Campeonatos de España y hay niños que saben hacer muy bien las cosas, pero a la hora de luchar por las medallas notas esa diferencia que te da el hecho de competir todas las semanas con equipos de nivel superior.

J.C.: Los equipos gallegos estamos dando guerra en los campeonatos, pero sí que es cierto que en el nivel base ellos son superiores porque allí vas a un pueblo e igual hay dos o tres equipos y aquí no pasa. Estamos progresando y cada vez damos más guerra y creo que en los próximos años aún saldrán más jugadores cuando sean mayores los que vienen por detrás, gente de Compañía, Dominicos o Liceo que pintan muy bien y espero que sea así.

U.C.: Allí son muchísimos más clubes, como en hockey, y se ve en los Campeonatos de España. De 32 participantes igual 15 son catalanes. Eso es muchísimo.

L.Y.: Competir a nivel de Galicia con gente que es buena te motiva a progresar. A mí por ejemplo a nivel de campeonatos me cuesta más un Nacional, para ganarle a todos los catalanes, que un Mundial. En la selección son ocho catalanes, nosotros dos y un madrileño. Allí hay más clubes, más nivel. Aquí al final el nivel bueno está en el Maxia y tenemos que competir contra nosotros mismos.

M.S.: En el caso del femenino está un poco más repartido, pero tampoco tanto porque al final somos cuatro las de fuera de Cataluña. Está bien de 11, 4. Pero allí hay más nivel. Lo veo en los campus. Hace algunos veranos veías una o dos chicas. Este verano fui a uno que tuvimos la mitad de chicas y la mitad de chicos y ahí se ve el avance que hay por esa parte.

I.A: Es un tema de que cuanta más cantidad mucho más fácil que haya más calidad y más competitividad.

DXTCampeón: ¿Si allí tienen la cantidad, desde aquí se tiene que luchar con otras armas?

I.A.: Aquí y creo que se está consiguiendo porque cada vez hay más clubes con más niños, lo que se está trabajando es la captación. Al menos en A Coruña ciudad, los medios los hay. Compañía, Dominicos y Liceo tienen ese escaparate nacional e incluso internacional. Y al final el hockey es un deporte chulo y es fácil que un niño se pueda enganchar. Es poner facilidades y trabajar en eso para que desde pequeñitos se enganchen y que cuanta más cantidad, suba esa calidad que siempre ha habido y que se refleja a nivel internacional en los grandes campeonatos.

C.C.: Ya se ha visto con clubes como Cambre y Oleiros, que aparecieron hace nada. Peor sería si estuviéramos diciendo que los clubes que hay son los mismos que hace diez o quince años y que no avanzáramos y no salieran niños ni para hockey ni para patinaje. Los niños siguen saliendo. Hay una buena base y los niños nos ven y se interesan por el deporte. Se va por el buen camino pero todavía hay mucho que hacer.

L.Y.: En el patinaje hay mucho trabajo a nivel de base. Los clubes tienen que empezar a formarse en técnica, en puntuación y los nuevos reglamentos, que los entrenadores se formen para enseñar bien la base y que los niños crezcan. Que nos vean que también se puede ir a Mundiales y ganarlos. Y eso les motive.

DXTCampeón: ¿Qué se hace fuera que se tendría que hacer aquí?

I.A.: Allí es mucho tema de tradición en los pueblos, como en la comarca de Osona, Noia, el Penedés... son tradiciones que van de padres a hijos, de abuelos a nietos, que naces y te ponen unos patines. Y que los domingos en vez de quedarse en casa la gente se va a la pista del pueblo a patinar y se juntan 20 ó 30 niños y su forma de pasar la tarde es jugar al hockey. Eso ayuda mucho y al final es un tema de tradición. Aquí en A Coruña la hay y hay que intentar que se apueste por ello porque se están viendo los frutos: dos patinadores con un nivel espectacular y cuatro jugadores en la selección dando muy bien nivel. Eso es bueno para los niños. Como es bueno para el Liceo que esté César, que esté Jacobo, y haya ese sentimiento de pertenencia. Que una jugadora como María haya dado el salto fuera y sea campeona de Europa. Que yo aunque lleve mucho tiempo fuera, que se vea que las cosas también pueden salir bien lejos de casa... Es importante que los niños lo vean y sobre todo, que disfruten.

C.C.: Ya lo dijo Lucas. Que vean que se puede competir por un Mundial, que se puede llegar a un equipo como el Barça... A veces lo ves muy lejos pero no lo es tanto. Aquí hay ejemplos. De patinaje, de hockey... Pero también de otros deportes, que vean que desde Galicia y desde A Coruña pueden llegar hasta donde se propongan.

DXTCampeón: ¿Creen que el hockey o el patinaje artístico podrían entrar en el programa olímpico?

I.A.: Si lo pelea quien lo tiene que pelear... que no sé quién tiene que ser el encargado ¡eh! Me imagino que la suma de todo, Federación Española y Comité Olímpico Español. Se puede pelear. Seguro que no es fácil porque al final depende del tema de número de licencias y de representatividad de los países. Sería muy chulo y aportaríamos muchas medallas al medallero.

C.C.: Hay disciplinas parecidas como el hockey hierba.

M.S.: Pero es mucho más grande y con muchos más jugadores.

L.Y.: Y el de hielo... Influye el dinero, la visibilidad. Pero si haces unos Juegos y el pabellón está vacío... No es muy vendible para hacer unos Juegos. En la competición júnior, por ejemplo, como se hizo por semana, el pabellón estaba vacío. En sénior sí que hubo un poco más de gente el primer día y el último estaba lleno. Pero si solo llenas un día...



DXTCampeón: No son unos Juegos Olímpicos, pero los World Skate Games están planteados como los Juegos Mundiales de los deportes de patín. ¿Se vive ese ambiente de hermandad entre deportistas?



L.Y.: A mí en Argentina me coincidió que estábamos todas las modalidades concentrados, salvo el hockey: con los de velocidad, los de hockey línea... En el hotel teníamos una sala para las selecciones españolas, con fisioterapia, para las ruedas de prensa... En Italia fue todo un poco más frío al estar tan separadas las sedes.

C.C.: De hockey sí que había ambiente porque nuestro hotel estaba al lado del pabellón donde se disputó el Campeonato del Mundo B femenino y vimos a Egipto, por ejemplo, que son países que no te imaginas que vayan a tener equipo de hockey. No en muchos países se practica. Que sigan subiendo estos deportes en más países sí que puede dar paso a que entremos en los Juegos Olímpicos. Creo que en Barcelona sí que hubo más ambiente.

I.A.: Yo tuve la suerte de estar en Nanjing (China) y en el hotel estaban todas las disciplinas de la federación y al final te juntabas con los de patinaje de velocidad, línea... Cuando nos íbamos a jugar te deseaban suerte, tú estabas pendiente de cómo les había ido a ellos, celebramos el último día todos juntos... La experiencia ha sido diferente, mejor que la de San Juan (Argentina). En Barcelona estuve con María, ellas tuvieron la suerte de ganar, nosotros no. Pero al final englobas todo y consigues ese sentimiento de pertenencia.

M.S.: Me faltó un poco ver otros deportes en comparación con los de Barcelona. Que al final cuando estás una semanas compitiendo a tu deporte, está muy bien, que yo los apoyo, pero también a veces te apetece desconectar y ver otras cosas. Terminas de jugar tu partido e igual lo que menos te apetece es ver otro partido de hockey. Igual algún día irme a ver artístico o línea, los de velocidad, descenso de montaña, que también los vimos y estuvo muy bien...

DXT: ¿Creen que sería posible organizar unos World Skate Games en una ciudad como A Coruña?



I.A.: A mí me encantaría, por qué no.

DXTCampeón: ¿Dónde llevarían a los de alpino por ejemplo, al Xalo?



C.C.: No hace falta, en la Zapateira llega. Por cómo es la ciudad, ya no solo es el Palacio de Riazor, hay muchas pistas repartidas por la ciudad donde se podría hacer todo.



DXTCampeón: Desde aquí iniciamos campaña para que A Coruña sea sede de los World Skate Games, aunque parece que competiría con Shanghái, Tokio o Washington.



I.A.: Más que A Coruña, que sea en toda Galicia, para que la gente conozca y disfrute de toda nuestra tierra. En una hora y media se llega a Vigo, hay trenes, hay autobuses, es fácil desplazarse por toda la comunidad... Sería una buena opción para que la gente conociese Galicia y lo que supone el patinaje y el hockey patines aquí.