El 1x1 del rival del Leyma | Los refuerzos reflotan al Breogán

El Breogán ha encontrado la solución a sus males en los fichajes sobre la marcha. Con tres –más el cambio de técnico– ha pasado de ser un equipo con muchas dudas a tener bastante potencial.



3. Dae Dae Grant. Base, 1,88 metros. Tres partidos en Macedonia, nueve en Serbia, salto a la ACB... e impacto inmediato. Devone Octavon Grant es un jugador eléctrico, muy rápido y muy valiente, con buena mano exterior y notable visión de juego.



4. Eric Vila. Ala-pívot, 2,09 metros. Debutó hace 10 años en la ACB jugando un minuto con el Barça. Volvió en 2022, con el Girona, donde estuvo hasta el pasado verano. Buenos movimientos cerca del aro y un tiro de tres cada vez más fiable. Debería rebotear más.



7. Edin Atic. Alero, 2.01 metros. Le costó tomarle el pulso a la ACB en su primer experiencia en España. Ha mejorado tras la llegada de Luis Casimiro. Fuerte y vertical, se está mostrando más peligroso en penetración y en la media distancia que lanzando desde el arco (27,0% de acierto).



8. Dragan Apic. Ala-pívot, 2,06 metros. Muy académico. Tanto que debe de ser el único ‘4’ del planeta que no ha lanzado desde larga distancia. Se mueve muy bien en poste medio y tiene instinto para el rebote de ataque. No hace nada que no deba.



11. Darrun Hilliard. Escolta, 1,98 metros. Uno de los líderes del equipo. Por rendimiento y por experiencia. Aunque no está tirando bien de tres (29,4%), sí está mejorando sus números en el Baskonia 2018-19, temporada de la que salió disparado al CSKA Moscú.



15. John Egbunu. Pívot, 2,11 metros. El nigeriano únicamente lleva dos partidos como jugador celeste, pero su inmensa presencia ya se ha dejado notar. Parece un poco fuera de peso y de estado físico en general, pero tiene puntos en la manos, rebote y capacidad de intimidación.



17. Aleksandar Aranitovic. Alero, 1,95 metros. Otro debutante en la ACB. El hermano pequeño de Petar (Manresa, Palencia, Almansa, Fuenlabrada y actualmente en el Gipuzkoa) responde al estereotipo de tirador balcánico. Está en un 40% de acierto en triples y lanza igual de bien a pies parados que tras bote. Y también desde cinco metros.



18. Jordan Sakho. Pívot, 2,07 metros. El congoleño, muy físico y atlético, está firmando su mejor su mejor temporada en la ACB, en su segunda aventura en Lugo, tras la 2021-22. Con más presencia en ataque, más puntos, más rebotes y más intimidación al otro lado de la pista.



19. Dominik Mavra. Base, 1,95 metros. Director de juego puro y duro. Muy duro. A una gran visión de juego une una gran estatura, que le permite controlar la cancha por encima de sus pares. Por intensidad defensiva, compromiso e implicación parece que llevase muchos años en el club.



23. Erik Quintela. Base, 1,84 metros. Su papel viene siendo un poco el de Alex Hernández en el Leyma, solo que con más partidos en pista. Pegamento del vestuario y listo en todo momento para lo que haga falta. Nunca se juega un tiro que no sea suyo y en defensa es un incordio constante.



30. Adam Somogyi. Base, 1,93 metros. El último de la fila. Solo en el partido contra el Real Madrid, en la jornada 11, superó los 10 minutos en cancha. Desde entonces, su presencia ha ido disminuyendo. No cuajó con Veljko Mrsic y tampoco con Luis Casimiro. Ni la pasada temporada en el Andorra.



99. Toni Nakic. Ala-pívot, 2,01 metros. El líder espiritual del conjunto lucense. Más ‘3’ que ‘4’, esta temporada está cerca del 50% de acierto en triples (47,6%), suerte en la que hace mucho daño desde las esquinas. También ayuda en rebote. En defensa sufre contra pares más físicos que él. La afición celeste le adora.

Luis Casimiro. Entrenador, 64 años. El manchego es uno de los técnicos españoles con más equipos en su hoja de servicios. El pasado diciembre regresó al Breogán más de 30 años después, ya que en la 1992-93 fue segundo de Ricardo Hevia. Desde 1996 ha dirigido a 13 equipos españoles distintos. En 2021 vivió su única experiencia en el extranjero, con el Promitheas Patras griego, del que fue despedido a los cuatro meses..., pese a que el equipo marchaba segundo en la liga.