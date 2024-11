El Deportivo Liceo rinde visita a la histórica pista de Les Comes para medirse a un Igualada que no ha empezado la temporada con buen pie. El equipo coruñés tampoco presenta su mejor balance después de encajar dos derrotas consecutivas en la OK Liga: hace dos semanas en Vic (3-1) y el pasado domingo en el Clásico de Riazor contra el Barça (1-4).



El Liceo, que durmió séptimo tras los primeros partidos de la jornada, necesita volver a la senda del triunfopara mantenerse entre los cuatro primeros clasificados, el objetivo de Juan Copa y sus jugadores en la primera vuelta de la fase regular para entrar en el sorteo de la Copa del Rey como cabeza de serie.



El ajuste de las nuevas piezas es el principal quebradero de cabeza para el técnico verdiblanco. Si bien la integra de Arnau Xaus –máximo goleador del equipo con cinco tantos— en el esquema liceísta está fuera de toda duda, la progresión de Tato Ferruccio, Nil Cervera y Jacobo Copa –un gol entre los tres– todavía no

es la ideal.



“La adaptación lleva su tiempo”, pidió calma el entrenador en la rueda de prensa previa al compromiso en Iguaada, un duelo con tintes históricos y que reeditará aquellos choques a principios de los 90, cuando el equipo catalán vivió su época de esplendor: ganó cinco Ligas, seis Copas de Europa y dos Copas del Rey.



Bajo la dirección de Marc Muntané, la pasada campaña reverdeció viejos laureles con la conquista de la Copa WSE (antigua CERS), un trofeo que le abrió la puerta para acoger en su propia pista la reciente Copa Continental (Supercopa de Europa).



No pasó de semifinales el Igualada y quizá pagó la distracción con un inicio para olvidar en la OK Liga: dos empates (en casa contra el Reus, 1-1, y como visitante en Voltregà, 3-3) y dos derrotas (como local ante el Alcoi, 0-1, y en su visita a Lleida, 2-0, un partido que se jugó el último miércoles).



La mala racha y la necesidad del Liceo se choca con las urgencias del Igualada, en una situación atípica para la plantilla y los resultados de las últimas temporadas. El partido se plantea como un bálsamo o una llamada de atención para los dos equipos.



En el bajón de rendimiento igualadino influye la importante baja de Nil Cervera, precisamente uno de los fichajes liceístas. Destacan el francés Marc Rouzé (dos goles) y el portero Guillem Torrents (solo

siete en contra).



“Perdieron jugadores porque hicieron una gran temporada pasada y es normal que otros equipos se fijen en ellos. Tendrían que estar orgullosos.