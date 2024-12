Leyma | Las peores defensas también tienen defensa

El Leyma Coruña tiene varios problemas, empezando por la escasez de personal, pasando por los balones perdidos y acabando en la defensa, la que más puntos ha encajado en lo que va de liga. Un dato, este último, cuyas consecuencias no suelen ser beneficiosas..., aunque tampoco catastróficas.



Porque ser el equipo más flojo atrás no es sinónimo de desastre final. Hay motivos para el (moderado) optimismo. Primero, quedan casi dos tercios de competición por delante. Segundo, y más importante, bastantes de las peores defensas de la historia de la máxima categoría han evitado el descenso.



Incluso hay cuatro equipos muy flojos en este apartado que se han metido en playoffs. El primero en conseguirlo fue el Zaragoza en la campaña 1994-95, que terminó quinto la fase regular tras encajar una media de 87,1 por encuentro, la más alta de la regular. Claro que lo compensó siendo el mejor ataque (88,9).



En la 1997-98, el Joventut finalizó cuarto a pesar de recibir 84,9 tantos, la tercer peor marca de la liga, pero, al igual que el equipo maño, lideró el ranking ofensivo (90,2). Octavo, en la 2005-06, fue el Estudiantes, con menos a favor (81,4) que en contra (83,2), cifra esta la más alta de la regular. Y quinto terminó el Gipuzkoa de la 2011-12, tras ser la cuarta peor defensa (75,8) y el segundo mejor ataque (78,3).

INCREIBLE

Ninguno de los tres primeros del ranking acabó perdiendo la categoría



Casos extremos que están lejos de la realidad del Básquet Coruña, que a día de hoy presenta un balance de -7,1 entre anotados (84,5) y recibidos (91,6). Una situación en principio sostenible, al menos con el número de triunfos en la mano. Pero complicada de mantener durante 34 partidos. El axioma “más vale perder un partido por 20 puntos que 20 por uno” solamente suele funcionar en distancias muy cortas.



Sin embargo hay un dato contundente que, de alguna manera, defiende a las peores defensas. Con el formato de descensos al final de la fase regular completa se han disputado 29 temporadas. Y el balance arroja más peores defensas salvadas (15) que descendidas (14). En este recuento no figura la pospandémica 2019-20, en la que se jugaron 23 partidos de fase regular y no hubo descensos.



La ACB ha pasado por épocas de más y menos anotación. La presente está siendo una de las más prolíficas, pero ello no justifica el juego excesivamente deshinibido; no porque no pueda ser efectivo, sino porque es peligroso.



La pasada temporada mantuvo la categoría el equipo que más puntos encajó, el Baskonia (88,3), que remató la regular en la novena plaza. Sí bajó la peor defensa de la 2022-23, la del Fuenlabrada (92,2), la sexta media más alta de la historia de una liga que arrancó en el curso 1983-84, y que desde entonces ha pasado por diferentes formatos de competición. El actual, con 18 equipos, comenzó en la 1995-96.



Lidera el ranking el Valladolid de la temporada 1983-84, con 97,6 tantos recibidos en las 14 jornadas de grupo B de la primera fase. En la segunda acabó cuarto y evitó jugar los playoffs de descenso.



Segundo es el Villalba de la 1987-88, con 96,8 tantos en los 14 partidos del grupo B. En el playoff por la permanencia superó por 3-1 al Español, pero estas series solo valieron para configurar la clasificación final, ya que no hubo descensos por la ampliación de equipos de cara al curso siguiente.



Completa este deshonroso podio el Cajamadrid 1984-85, con 95,3 puntos recibidos en las 14 jornadas del grupo A de la fase inicial. Acabaría siendo el único salvado en un extraño playoff con el Collado Villalba, el Canarias y el Caja de Ronda.



El Fuenlabrada de hace dos campañas es el peor en el aspecto defensivo con el formato vigente. El segundo es este Leyma, cuyos 91,6 tantos en contra actuales son el séptimo peor guarismo de siempre. Incluso ‘superior’ al peor equipo de la historia, el Valladolid de la 2011-12, que perdió 31 de los 34 partidos encajando 90,4.



Otro dato esperanzador para el cuadro herculino atañe a la secuencialidad. No hay rachas demasiado largas de peores defensas descendidas. La más extensa es de tres seguidas: 2015-16 (Gipuzkoa), 2016-17 (Manresa) y 2017-18 (Real Betis), 2011-12 (Valladolid), 2012-13 (Manresa) y 2013-14 (Valladolid), y 2001-02 (Cantabria Lobos), 2002-03 (Granada) y 2003-04 (Fuenlabrada).

Sospechoso habitual



Este último equipo es el que más veces, con cinco, ha encabezado la lista de puntos recibidos. En esos cinco cursos solo en dos perdió la categoría. Cinco (cuatro descensos) suman también entre dos clubes pucelanos, los extintos Fórum y Ciudad de Valladolid. Cuatro el Joventut (ninguno) y tres el Manresa (dos) y el Cantabria Lobos (uno).



Tres equipos gallegos han sido alguna vez la peor defensa de la fase regular de la ACB. El OAR Ferrol en la 1989-90, el Breogán en la 1992-93 y el Obradoiro en la 2009-10. Solamente el compostelano perdió la categoría. Un último –y más forzado– motivo para el optimismo naranja.