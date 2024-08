Eugenia Filgueira renueva con el Maristas Coruña

Eugenia Filgueira disputará una nueva campaña con el equipo coruñés. La alero coruñesa, una de las jugadoras veteranas del equipo, afrontará su décima temporada con el Maristas, habiendo disputado cinco de ellas en Liga Femenina 2. El liderazgo de Filgueira resultó fundamental para el histórico curso pasado, en el que el Maristas disputó la Fase de Ascenso en Utebo.

Filgueira realizó unos promedios de 7,8 puntos y 4,6 rebotes durante la 23-24, pero lo que más destaca el club de su capitana es su progreso "en esas cosas que necesita un equipo y que muchas veces las estadísticas no contabilizan", además de que "es imprescindible para dar un plus defensivo y en el rebote ofensivo". Efectivamente si por algo se caracteriza la coruñesa es por su habilidad para encontrar esos rechaces que otras compañeras no pueden. Esa energía le permite ayudar también en defensa, poniendo muchas manos para robar balones y colaborando en ayudas defensivas.

La capitana es la séptima pieza -contando al entrenador Fernando Buendía- del Maristas para la temporada 24-25, uniéndose a las renovadas Raquel Botana y Carlota Velasco. Por otro lado, son tres las caras nuevas: Nevena Dimitrijevic, Sonia Piñeiro y Nuria Ríos.