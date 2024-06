Mick Schumacher: “Tengo que demostrar que estoy preparado para correr en F1”

El alemán Mick Schumacher, piloto de resistencia de Alpine, reconoció que no es un “entusiasta” de las 24 Horas de Le Mans, pero que ha de “demostrar” que está “preparado” para volver a la F1, tras correr con Haas en las temporadas 2021 y 2022.



Y una opción que puede tener sobre la mesa es la de cambiar Alpine en el Mundial de Resistencia (WEC) por el proyecto de Fórmula 1, que cuenta con dos asientos aún por confirmar para la temporada 2025.



"Eso deberías preguntarle a la gente que toma las decisiones, no a mí. Yo sólo puedo centrarme en mi rendimiento, y especialmente, en el del circuito. Lo que yo tengo que hacer es rendir a mi mejor nivel y demostrar que estoy preparado para correr en Fórmula 1", señaló sobre esta posibilidad en una charla previa a la carrera de las 24 Horas de Le Mans en la que estuvo EFE.



Un Mick Schumacher que se mostró sincero sobre su relación con la histórica prueba, que este fin de semana celebra su 92ª Edición.



"Para responder a tu pregunta, cuando era niño nunca seguía Le Mans y la única vez que solía verlo era cuando lo ponían en la televisión, y luego me iba a ver carreras de Fórmula 1. Veía la carrera de Le Mans cinco minutos y luego quedaban otras 23 horas por delante", reconoció.



"No tengo mucha conexión con la carrera, pero sí que es muy especial para mis compañeros de equipo. Ellos han crecido con esta carrera y estoy seguro de que para muchos entusiastas del mundo del motor, es lo mismo. Yo, soy un entusiasta de la Fórmula 1, siempre lo he sido y siempre lo seré, es con lo que he crecido y mi sueño ha siempre ha sido ese. Tengo poca conexión con este lugar, pero estando aquí, me he dado cuenta que es un evento divertido. A muchos les gusta, pero para mí es un evento como cualquier otro", añadió.



Una carrera de 24 horas en la que apuntó a la “fiabilidad” como la clave para conseguir cruzar la meta, el principal objetivo de su Alpine, que sale noveno -de 23-, ya que el proyecto de la marca francesa en Hypercar cumple en Le Mans cuatro carreras.



“Es mi cuarta carrera con este coche, la fiabilidad es muy importante y será importante afrontar todos los desafíos que tengamos por delante. Uno de ellos parece que será la lluvia, no sé cómo será en este circuito, así que será interesante”, declaró.