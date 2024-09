Jorge Martín, satisfecho por su victoria y por hacer "una salida perfecta"

El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP24), vencedor de la carrera 'sprint' del Gran Premio de San Marino de MotoGP ha comentado satisfecho que había sacado "el martillo pilón" y había podido realizar una salida que calificó como "increíble".

"No me esperaba hacer esa salida, pero desde ahí, teniendo esa posición, me he centrado en pilotar a mi ciento por ciento y creo que he hecho una gran carrera al mantener a Pecco ahí a dos décimas, no pegado, sino a dos o tres décimas, he sido capaz de hacerlo y la verdad es que incluso he tenido un pequeño 'gap' que he podido gestionar", explicó Martín tras su victoria.

"He hecho una gran salida, con una gran reacción, y creo que 'Pecco' a la vez ha tenido problemas, porque a nivel de salida siempre estamos muy parejos, por lo que llegar primero a la primera curva es más complicado que llegar detrás, porque puedes forzar un 'pelín' más la frenada, pero muy contento de poder cerrar esa curva y coger la primera posición", agregó.

En lo que al liderato se refiere, Jorge Martín fue claro al afirmar que "eso ahora mismo no me importa, lo importante es dar mi ciento por ciento, hoy he conseguido la victoria y mañana daré lo máximo y veremos si podré repetir, sobre todo en la salida, porque será muy difícil, pero me veo con opciones porque tengo un gran ritmo y será una carrera muy larga".